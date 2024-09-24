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Posted 24 сентября, 10:29

Published 24 сентября, 10:29

Modified 24 сентября, 11:12

Updated 24 сентября, 11:12

Мясорубка размолотила руку ребенка в Башкирии

Мясорубка размолотила руку ребенка в Башкирии

24 сентября 2024, 10:29
Фото: Айрат Рахматуллин
Сюжет
Башкирия
В Баймаке малышка хотела помочь маме с приготовлением пищи, сообщает во вторник, 24 сентября, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Полуторогодовалая девочка, помогая маме на кухне готовить, случайно засунула руку прямо в электрическую мясорубку. Скорая помощь мгновенно доставила ребенка в больницу. Врачам удалось оперативно провести диагностику и оказать неотложную помощь.

Однако, несмотря на все усилия команды медиков, к сожалению последствия оказались тяжелыми — некоторые пальцы девочки не удалось спасти из-за серьезных повреждений тканей.

— Естественное любопытство детей и их стремление познавать окружающий мир могут привести к опасным ситуациям, если не обеспечить должный контроль и безопасность, — комментируют специалисты.
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