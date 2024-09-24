Мясорубка размолотила руку ребенка в Башкирии

Posted 24 сентября, 10:29
Published 24 сентября, 10:29
Modified 24 сентября, 11:12
Updated 24 сентября, 11:12
Полуторогодовалая девочка, помогая маме на кухне готовить, случайно засунула руку прямо в электрическую мясорубку. Скорая помощь мгновенно доставила ребенка в больницу. Врачам удалось оперативно провести диагностику и оказать неотложную помощь.
Однако, несмотря на все усилия команды медиков, к сожалению последствия оказались тяжелыми — некоторые пальцы девочки не удалось спасти из-за серьезных повреждений тканей.
— Естественное любопытство детей и их стремление познавать окружающий мир могут привести к опасным ситуациям, если не обеспечить должный контроль и безопасность, — комментируют специалисты.