Почему вам стоит положить рулон туалетной бумаги в шкаф. Результат вас удивит!

Posted 24 сентября, 12:44
Published 24 сентября, 12:44
Modified 25 сентября, 07:22
Updated 25 сентября, 07:22
Неприятный запах в шкафу — это проблема, с которой сталкиваются многие. Причины могут быть самыми разными: от сырости и плохой вентиляции до накопления пыли и старых вещей.
— Многим людям знакомо ощущение, когда открываешь шкаф, а оттуда доносится странный запах. Это может быть особенно неприятно, если в шкафу хранятся полотенца или постельное белье, — говорит Анна, эксперт по уборке и организации и автор канала «Советы для дома»
Для начала рассмотрим простой способ, который поможет избавиться от затхлого запаха в шкафу. Для этого понадобится:
Шаги изготовления:
Натрите мыло на тёрке. Возьмите треть бруска мыла и натрите его на крупной тёрке до получения мелких кусочков или стружек.
Добавьте соль и соду. В полученную мыльную стружку аккуратно всыпьте 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку соды. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы они равномерно распределились.
Сформируйте мешочек. Возьмите медицинскую маску или кусочек ткани и выложите на него мыльно-солевую смесь. Соберите края материала в центре и аккуратно завяжите их ниткой или резинкой, создавая мешочек. Убедитесь, что смесь не высыпается из мешочка.
Разместите ароматизатор в шкафу. Поместите готовый мешочек с ароматизатором в шкаф с одеждой или обувью. Разместите его так, чтобы он находился вблизи вещей, но не касался их напрямую.
Обновляйте аромат по необходимости. Эффективность ароматизатора может снижаться со временем, особенно если в шкафу высокая влажность или много вещей. Периодически проверяйте запах в шкафу и при необходимости обновляйте смесь в мешочке или изготавливайте новый ароматизатор.
Теперь перейдём к главной хитрости — использованию рулона туалетной бумаги. Многие даже не подозревают, что туалетная бумага может стать отличным средством для борьбы с запахами в шкафу.
Просто поставьте рулон туалетной бумаги в шкаф. Для больших шкафов может понадобиться несколько рулонов.
Туалетная бумага изготовлена из целлюлозы, которая обладает высокой гигроскопичностью — способностью впитывать влагу. Это свойство помогает уменьшить влажность в замкнутом пространстве шкафа, что в свою очередь предотвращает появление неприятных запахов.
Ранее эксперты рассказали, как еще можно использовать чайные пакетики.