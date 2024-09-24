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Posted 24 сентября, 12:44

Published 24 сентября, 12:44

Modified 25 сентября, 07:22

Updated 25 сентября, 07:22

Почему вам стоит положить рулон туалетной бумаги в шкаф. Результат вас удивит!

Почему вам стоит положить рулон туалетной бумаги в шкаф. Результат вас удивит!

24 сентября 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Почему вам стоит положить рулон туалетной бумаги в шкаф. Результат вас удивит!
Каждый сталкивался с проблемой неприятного запаха в шкафу, будь то затхлый аромат, запах сырости или просто неприятный душок от старых вещей. Но мало кто знает, что простой рулон туалетной бумаги может стать решением этой проблемы

Неприятный запах в шкафу — это проблема, с которой сталкиваются многие. Причины могут быть самыми разными: от сырости и плохой вентиляции до накопления пыли и старых вещей.

— Многим людям знакомо ощущение, когда открываешь шкаф, а оттуда доносится странный запах. Это может быть особенно неприятно, если в шкафу хранятся полотенца или постельное белье, — говорит Анна, эксперт по уборке и организации и автор канала «Советы для дома»
Неприятный запах в шкафу — это проблема,Неприятный запах в шкафу — это проблема,
Неприятный запах в шкафу — это проблема,. Фото: Изображение Midjourney

Решение проблемы с помощью мыла и медицинской маски

Для начала рассмотрим простой способ, который поможет избавиться от затхлого запаха в шкафу. Для этого понадобится:

  • Брусок мыла (любого с приятным ароматом)
  • 2 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка соды
  • Медицинская маска или кусочек чистой ткани размером примерно 20×20 см
  • Нож или тёрка для мыла
  • Нитка или резинка для завязывания

Шаги изготовления:

  1. Натрите мыло на тёрке. Возьмите треть бруска мыла и натрите его на крупной тёрке до получения мелких кусочков или стружек.

  2. Добавьте соль и соду. В полученную мыльную стружку аккуратно всыпьте 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку соды. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы они равномерно распределились.

  3. Сформируйте мешочек. Возьмите медицинскую маску или кусочек ткани и выложите на него мыльно-солевую смесь. Соберите края материала в центре и аккуратно завяжите их ниткой или резинкой, создавая мешочек. Убедитесь, что смесь не высыпается из мешочка.

  4. Разместите ароматизатор в шкафу. Поместите готовый мешочек с ароматизатором в шкаф с одеждой или обувью. Разместите его так, чтобы он находился вблизи вещей, но не касался их напрямую.

  5. Обновляйте аромат по необходимости. Эффективность ароматизатора может снижаться со временем, особенно если в шкафу высокая влажность или много вещей. Периодически проверяйте запах в шкафу и при необходимости обновляйте смесь в мешочке или изготавливайте новый ароматизатор.

Использование туалетной бумаги для борьбы с запахами

Теперь перейдём к главной хитрости — использованию рулона туалетной бумаги. Многие даже не подозревают, что туалетная бумага может стать отличным средством для борьбы с запахами в шкафу.

  1. Ароматизация: можно использовать ароматизированную туалетную бумагу или брызнуть на втулку любимым парфюмом. Это создаст легкий и ненавязчивый аромат в шкафу.
  2. Поглощение влаги: туалетная бумага хорошо поглощает влагу, что помогает предотвратить появление плесени и затхлого запаха.

Просто поставьте рулон туалетной бумаги в шкаф. Для больших шкафов может понадобиться несколько рулонов.

Почему это работает?

Туалетная бумага изготовлена из целлюлозы, которая обладает высокой гигроскопичностью — способностью впитывать влагу. Это свойство помогает уменьшить влажность в замкнутом пространстве шкафа, что в свою очередь предотвращает появление неприятных запахов.

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#Ольга Харина#Квартира#Искусство и дизайн#Все материалы авторов#Дом#Запах#КЦ#Дом и сад#Чистый воздух#Дизайн
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