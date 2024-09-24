Почему вам стоит положить рулон туалетной бумаги в шкаф. Результат вас удивит!

Натрите мыло на тёрке. Возьмите треть бруска мыла и натрите его на крупной тёрке до получения мелких кусочков или стружек.

Добавьте соль и соду. В полученную мыльную стружку аккуратно всыпьте 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку соды. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы они равномерно распределились.

Сформируйте мешочек. Возьмите медицинскую маску или кусочек ткани и выложите на него мыльно-солевую смесь. Соберите края материала в центре и аккуратно завяжите их ниткой или резинкой, создавая мешочек. Убедитесь, что смесь не высыпается из мешочка.

Разместите ароматизатор в шкафу. Поместите готовый мешочек с ароматизатором в шкаф с одеждой или обувью. Разместите его так, чтобы он находился вблизи вещей, но не касался их напрямую.