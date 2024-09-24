На фестивале «Молочная страна» РСХБ рассказал о поддержке АПК и молочной отрасли РБ

Posted 24 сентября, 04:25
Published 24 сентября, 04:25
Modified 24 сентября, 04:27
Updated 24 сентября, 04:27
Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов познакомил гостей с производителями молока и молочной продукции и башкирскими медовиками. Задержалась делегация и на площадке Россельхозбанка — Официального банка фестиваля. Директор Башкирского филиала РСХБ Алексей Самсонов рассказал о том, как банк поддерживает сельское хозяйство региона.
— Основным источником средств для проведения сезонных полевых работ были и остаются льготные кредиты, — отметил Ильшат Фазрахманов. — Здесь важно отметить весомую роль Россельхозбанка.
— За 1 полугодие 2024 года мы предоставили аграриям Башкортостана 4,6 млрд. рублей, что на 27% превышает результат за аналогичный период прошлого года, — отметил Алексей Самсонов. — 90% суммы — 4,1 млрд. рублей — сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях. Мы ежегодно наращиваем финансирование сезонных работ. В 2024 году региональный филиал банка выдал на эти цели аграриям 3,1 млрд рублей (+12% к прошлому году), в том числе 2,6 млрд рублей по льготной ставке.
Поддерживает банк и инвестиционные проекты АПК, в том числе и в молочной отрасли. В частности, гости узнали, что уникальный проект Мелеузовского молочно-консервного комбината, который так заинтересовал московских гостей во время посещения площадки предприятия, финансирует в том числе и Россельхозбанк. ООО «Мелеузовский МКК» строит не имеющий пока аналогов в стране цех по производству сухих адаптированных молочных смесей — заменителей женского молока — и сухой «молочной основы» для смесей. «Мы прекрасно понимаем важность этого проекта, который направлен на импортозамещение. И активно в нём участвуем: общая сумма нашей поддержки составит полтора миллиарда рублей, на текущий момент банком профинансировано более 1 миллиарда рублей, — рассказал Алексей Самсонов.
Россельхозбанк среди участников «Молочной страны» не случайно. Главный отраслевой банк АПК вновь поддержал самый большой фестиваль молока, выступив спонсором этого мероприятия. Как пояснили в банке, цель фестиваля — пропаганда здорового питания — абсолютно созвучна с целями и задачами РСХБ. Ведь Россельхозбанк делает все для того, чтобы на столах жителей региона всегда были свежие, качественные натуральные продукты.
Банк ежегодно старается придумать что-то необычное, увлекательное для детей. В этом году РСХБ приглашал ребят совершить импровизированное путешествие по Млечному пути. Космонавты — ведущие интерактива — рассказывали малышам какой путь проходит продукт от посева до появления в тюбике космического питания, показывали интересные опыты и устраивали настоящую звёздную дискотеку. За два дня работы фестиваля площадку посетили несколько тысяч маленьких гостей мероприятия. Желающих принять участие в интерактиве было много, ведущим приходилось рассказывать о космическом питании каждые двадцать минут.
Пока дети участвовали в веселом интерактиве, их родители проводили время с пользой, получая консультации специалистов Россельхозбанка. Им рассказывали о банковских продуктах и услугах и приглашали воспользоваться услугами маркетплейса фермерской продукции Своё Родное.