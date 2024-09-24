На фестивале «Молочная страна» РСХБ рассказал о поддержке АПК и молочной отрасли РБ

Поддерживает банк и инвестиционные проекты АПК, в том числе и в молочной отрасли. В частности, гости узнали, что уникальный проект Мелеузовского молочно-консервного комбината, который так заинтересовал московских гостей во время посещения площадки предприятия, финансирует в том числе и Россельхозбанк. ООО «Мелеузовский МКК» строит не имеющий пока аналогов в стране цех по производству сухих адаптированных молочных смесей — заменителей женского молока — и сухой «молочной основы» для смесей. «Мы прекрасно понимаем важность этого проекта, который направлен на импортозамещение. И активно в нём участвуем: общая сумма нашей поддержки составит полтора миллиарда рублей, на текущий момент банком профинансировано более 1 миллиарда рублей, — рассказал Алексей Самсонов.