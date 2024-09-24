Крупный пожар произошел в Уфимском районе

Оказалось, что горят три новых дома, их владельцы были уже на улице и пытались их потушить, но было бесполезно. Вскоре огонь перекинулся на гараж и машины, которые стояли внутри. По приезду огнеборцев стало понятно, что горит довольно большая площадь. 21 специалист и семь единиц техники понадобилось, чтобы локализовать возгорание и потом его полностью ликвидировать. К счастью, никто из проживающих не пострадал.