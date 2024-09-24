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Posted 24 сентября, 04:20

Published 24 сентября, 04:20

Modified 24 сентября, 11:30

Updated 24 сентября, 11:30

Крупный пожар произошел в Уфимском районе

Крупный пожар произошел в Уфимском районе

24 сентября 2024, 04:20
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ
Сюжет
Башкирия
В селе станция Юматово сгорели несколько домов, гараж и два автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ утром во вторник, 24 сентября.

Ночь у жителей села выдалась жаркой в прямом смысле этого слова. По словам местных жителей, сначала они почувствовали сильный запах гари, а потом увидели, как новенькие дома по их улицы горят.

— У меня супруг проснулся ночью от запаха дыма, пошел все осматривать, так как подумал, что у нас что-то горит. Я тоже пошла за ним. Когда вышли во двор, то увидели в конце улицы зарево. Только вышли на улицу, как увидели, что дома горят. Муж схватил куртку и побежал туда на помощь. Я стала вызывать пожарных, — рассказала местная жительница.
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

Оказалось, что горят три новых дома, их владельцы были уже на улице и пытались их потушить, но было бесполезно. Вскоре огонь перекинулся на гараж и машины, которые стояли внутри. По приезду огнеборцев стало понятно, что горит довольно большая площадь. 21 специалист и семь единиц техники понадобилось, чтобы локализовать возгорание и потом его полностью ликвидировать. К счастью, никто из проживающих не пострадал.

По предварительной версии причиной пожара мог быть поджог, либо произошло короткое замыкание. Сейчас на месте ЧП работает дознаватель МЧС.

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