Крупный пожар произошел в Уфимском районе

Posted 24 сентября, 04:20
Published 24 сентября, 04:20
Modified 24 сентября, 11:30
Updated 24 сентября, 11:30
Ночь у жителей села выдалась жаркой в прямом смысле этого слова. По словам местных жителей, сначала они почувствовали сильный запах гари, а потом увидели, как новенькие дома по их улицы горят.
— У меня супруг проснулся ночью от запаха дыма, пошел все осматривать, так как подумал, что у нас что-то горит. Я тоже пошла за ним. Когда вышли во двор, то увидели в конце улицы зарево. Только вышли на улицу, как увидели, что дома горят. Муж схватил куртку и побежал туда на помощь. Я стала вызывать пожарных, — рассказала местная жительница.
Оказалось, что горят три новых дома, их владельцы были уже на улице и пытались их потушить, но было бесполезно. Вскоре огонь перекинулся на гараж и машины, которые стояли внутри. По приезду огнеборцев стало понятно, что горит довольно большая площадь. 21 специалист и семь единиц техники понадобилось, чтобы локализовать возгорание и потом его полностью ликвидировать. К счастью, никто из проживающих не пострадал.
По предварительной версии причиной пожара мог быть поджог, либо произошло короткое замыкание. Сейчас на месте ЧП работает дознаватель МЧС.