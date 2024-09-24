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Posted 24 сентября, 12:04

Published 24 сентября, 12:04

Modified 25 сентября, 07:22

Updated 25 сентября, 07:22

Как очистить чугунные и современные батареи: проверенные методы и советы экспертов

Как очистить чугунные и современные батареи: проверенные методы и советы экспертов

24 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI
Как очистить чугунные и современные батареи: проверенные методы и советы экспертов
Тем, кто когда-либо пытался очистить батареи в своем доме, знакомо чувство беспомощности перед этими пылесборниками. Вы не одиноки: многие сталкиваются с проблемой, когда обычные методы уборки оказываются бессильны.

Батареи, особенно те, что сохранились еще с советских времен, могут стать настоящей головной болью при уборке. Но зная несколько хитростей и используя правильные инструменты, можно добиться идеальной чистоты. В составлении рекомендаций помогали Ирина, эксперт по домоводству и автор канала «Шебби-шик», а так же Настя, автор канала «Хозяйка Уюта».

Этап 1. Подготовка и предварительная чистка

В первую очередь необходимо отключить отопление. Далее следует подготовить помещение для чистки. Откройте окна и двери, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить скопление пыли в воздухе во время уборки.

Закройте или покройте мебель и предметы интерьера, которые могут попасть под пыль, пленкой или старыми газетами. Также рекомендуется надеть защитные перчатки и маску, чтобы избежать контакта с пылью и вредными веществами, которые могут находиться на поверхности батарей.

Чугунные батареи: для начала можно воспользоваться пылесосом с узкой насадкой. Но, к сожалению, пылесос не всегда справляется с глубокой пылью. Попробуйте использовать втулку от туалетной бумаги — она гибкая и легко проникает в узкие места. Не забудьте при этом открыть окно — пыль будет лететь во все стороны.

Современные радиаторы: современные батареи имеют более закрытую конструкцию, поэтому пыль между секциями не так легко удалить. В этом случае пылесос с щеточной насадкой может быть более эффективен. Но не забывайте, что вплотную к стене пылесос не доберется.

Подготовка и предварительная чисткаПодготовка и предварительная чистка
Подготовка и предварительная чистка. Фото: 1MI

Этап 2. Глубокая чистка с использованием чистящих средств

После удаления основной пыли можно приступать к глубокой чистке с использованием специальных средств.

Чугунные батареи: для удаления застарелых загрязнений используйте средство для чистки стекол или универсальное моющее средство. Нанесите его на поверхность батареи и дайте немного времени, чтобы грязь начала растворяться. Затем используйте старую зубную щетку или губку, чтобы проникнуть в труднодоступные места.

Современные радиаторы: здесь подойдут мягкие губки и тряпки, смоченные в мыльном растворе. Аккуратно протирайте поверхность и межсекционные пространства. Для этого можете использовать ножницы.

Этап 4. Полировка

После глубокой чистки батареи важно провести финальную полировку, чтобы придать им блеск и свежий вид.

Чугунные батареи: возьмите старую футболку или ненужное кухонное полотенце. Пропустите тряпку между ребрами батареи и протрите их легкими движениями «туда-сюда». Меняйте тряпку после каждых 3-4 ребер, чтобы избежать повторного загрязнения.

Современные радиаторы: здесь подойдут мягкие микрофибровые тряпки. Они отлично полируют поверхность и не оставляют разводов.

Глубокая чистка с использованием чистящих средствГлубокая чистка с использованием чистящих средств
Глубокая чистка с использованием чистящих средств. Фото: 1MI

Дополнительные советы и лайфхаки

Использование пароочистителя

Пароочиститель — отличный инструмент для глубокой и эффективной чистки батарей. Он помогает удалить не только пыль, но и микробов, что особенно полезно для людей с аллергией.

— Пароочиститель — это универсальный инструмент, который можно использовать для чистки любых поверхностей. Он отлично справляется с грязью и пылью, проникая в самые труднодоступные места, — делится Настя.
  • Как использовать: начните с верхней части и медленно перемещайтесь вниз, направляя струю пара вдоль трубок под углом примерно 45 градусов. Удерживайте насадку пароочистителя на расстоянии около 5-10 см от поверхности батареи, чтобы избежать повреждения материала и перегрева. Обратите особое внимание на углы и стыки, где чаще всего скапливается пыль и грязь.
  • Очистка и удаление грязи: после обработки паром дайте батарее немного времени, чтобы грязь и пыль могли размягчиться. Используйте мягкую щетку или губку для аккуратного удаления загрязнений. Если необходимо, можно повторить процесс обработки паром.
Использование пароочистителяИспользование пароочистителя
Использование пароочистителя. Фото: Изображение Midjourney

Использование ножниц и губки

— Для чугунных батарей можно использовать простой лайфхак: зажмите губку в ножницах и проведите ею между секциями. Этот метод помогает достичь самых труднодоступных мест и удалить застарелую грязь, — рассказала Настя.

Промывка водой

— Для более основательной чистки можно использовать теплую воду. Подставьте тазик под батарею и медленно лейте воду внутрь секций. Вода будет стекать, унося с собой пыль и грязь, — советует Ирина.

Мытье в период межсезонья

— Лучше всего проводить глубокую чистку в межсезонье, когда отопление отключено. Это значительно упростит процесс и сделает его более безопасным, -соглашаются оба эксперта.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить уборку.

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