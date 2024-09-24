Как очистить чугунные и современные батареи: проверенные методы и советы экспертов

Чугунные батареи: для начала можно воспользоваться пылесосом с узкой насадкой. Но, к сожалению, пылесос не всегда справляется с глубокой пылью. Попробуйте использовать втулку от туалетной бумаги — она гибкая и легко проникает в узкие места. Не забудьте при этом открыть окно — пыль будет лететь во все стороны.