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Posted 24 сентября, 14:29

Published 24 сентября, 14:29

Modified 24 сентября, 19:56

Updated 24 сентября, 19:56

К Башкирии подбирается зимний холод

К Башкирии подбирается зимний холод

24 сентября 2024, 14:29
Фото: 1MI
Синоптики раскрыли, какие сюрпризы готовит жителям Башкортостана природа в последнюю неделю сентября.

Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от местного управления Росгидрометцентра, среда, 25 сентября, пройдёт без дождей, ветер — слабый. Из-за заморозков ночью в регионе может похолодать до -6°C… -1°C, однако на большей части территории Республики в тёмное время суток ждут +4°C. Средняя дневная температура воздуха же, по обещаниям синоптиков, будет держаться в районе +10°C… +15°C.

Среда, 26 сентября, также не отметится осадками. Ветер ожидается умеренный. Ночью 0°C… +5°C, при заморозках до -5°C, днём потеплеет до +13°C… +18°C.

В четверг, 27 сентября, будет чуть теплее. Ночью столбики термометров будут держаться на отметках +1°C… +6°C, а также -4°C при заморозках, однако в светлое время суток температура воздуха может подняться до +15°C… +20°C. Ветер умеренный, без осадков.

Портал «Гисметео» в пятницу, 28 сентября, обещает +6°C ночью и до +19°C днём. Сильного ветра и дождей также не ожидается.

Когда в Уфе включат отопление
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Напомним, ранее Mkset разбирался в том, когда в Уфе и Башкирии может начаться новый отопительный сезон, а также выяснил, насколько регион к нему готов.

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