К Башкирии подбирается зимний холод

Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от местного управления Росгидрометцентра, среда, 25 сентября, пройдёт без дождей, ветер — слабый. Из-за заморозков ночью в регионе может похолодать до -6°C… -1°C, однако на большей части территории Республики в тёмное время суток ждут +4°C. Средняя дневная температура воздуха же, по обещаниям синоптиков, будет держаться в районе +10°C… +15°C.