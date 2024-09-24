К Башкирии подбирается зимний холод

Posted 24 сентября, 14:29
Published 24 сентября, 14:29
Modified 24 сентября, 19:56
Updated 24 сентября, 19:56
Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от местного управления Росгидрометцентра, среда, 25 сентября, пройдёт без дождей, ветер — слабый. Из-за заморозков ночью в регионе может похолодать до -6°C… -1°C, однако на большей части территории Республики в тёмное время суток ждут +4°C. Средняя дневная температура воздуха же, по обещаниям синоптиков, будет держаться в районе +10°C… +15°C.
Среда, 26 сентября, также не отметится осадками. Ветер ожидается умеренный. Ночью 0°C… +5°C, при заморозках до -5°C, днём потеплеет до +13°C… +18°C.
В четверг, 27 сентября, будет чуть теплее. Ночью столбики термометров будут держаться на отметках +1°C… +6°C, а также -4°C при заморозках, однако в светлое время суток температура воздуха может подняться до +15°C… +20°C. Ветер умеренный, без осадков.
Портал «Гисметео» в пятницу, 28 сентября, обещает +6°C ночью и до +19°C днём. Сильного ветра и дождей также не ожидается.
Напомним, ранее Mkset разбирался в том, когда в Уфе и Башкирии может начаться новый отопительный сезон, а также выяснил, насколько регион к нему готов.