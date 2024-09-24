Главные ошибки при стирке постельного белья, которые допускает каждая вторая хозяйка

Многие домохозяйки полагают, что чем больше стирального порошка или геля добавить, тем лучше будет результат. Однако это заблуждение. Избыточного количества средства могут оставаться на волокнах ткани даже после полоскания. Со временем это приводит к тому, что цвета постельного белья становятся блеклыми и теряют насыщенность. Особенно это заметно на светлых и ярких тканях.