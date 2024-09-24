Главные ошибки при стирке постельного белья, которые допускает каждая вторая хозяйка

Posted 24 сентября, 09:26
Published 24 сентября, 09:26
Modified 25 сентября, 07:23
Updated 25 сентября, 07:23
В этом материале Екатерина Алексеева, блогер и эксперт в области домоводства, рассказала о распространенных ошибках и дала практические советы, как их избежать.
Может показаться, что реже стирать постельное белье — значит дольше сохранить его в хорошем состоянии. Однако это не так. В процессе сна на этих постельных принадлежностях накапливается множество веществ, которые могут влиять на качество сна и общее самочувствие.
Например, во время сна человек теряет от полулитра до литра жидкости в виде пота. А он в свою очередь содержит соли, бактерии и другие вещества, которые могут вызывать неприятный запах и способствовать размножению микроорганизмов.
— Чтобы обеспечить не только гигиеничность, но и долговечность вашего постельного белья, рекомендуется стирать его не реже одного раза в неделю, — объясняет Екатерина.
Корректный выбор режима и температуры воды играет ключевую роль в продлении срока службы постельного белья. Однако многие хозяйки игнорируют рекомендации на этикетках и предпочитают стирать белье при 60°С, что является ошибкой. Как отмечает продавец из текстильного магазина, большинство современных постельных принадлежностей не выдерживают таких высоких температур.
— Мы пересмотрели с продавцом несколько десятков комплектов, и на всех бирках была указана максимальная температура воды — 40°С. Таким образом, стирая при более высокой температуре, вы рискуете повредить ткань и испортить рисунок, — рассказывает эксперт.
Многие знают, что при стирке банных полотенец не рекомендуется использовать кондиционер для тканей, и это же правило применимо к постельному белью. Кондиционер оставляет на ворсинках ткани невидимую пленку, которая снижает ее способность впитывать влагу.
Спать на простыне, которая плохо впитывает пот, не только вызывает дискомфорт и ухудшает качество сна, но и создает благоприятные условия для размножения пылевых клещей и развития невидимой плесени из-за постоянной влажности.
Многие домохозяйки полагают, что чем больше стирального порошка или геля добавить, тем лучше будет результат. Однако это заблуждение. Избыточного количества средства могут оставаться на волокнах ткани даже после полоскания. Со временем это приводит к тому, что цвета постельного белья становятся блеклыми и теряют насыщенность. Особенно это заметно на светлых и ярких тканях.
Не смытые остатки образовывают на ткани налет, который будет ощущаться на ощупь как пыль или неприятная жирность. А это приводит к увеличению риска развития аллергических симптомов, таких как зуд, насморк, кашель и раздражение кожи.
— При выборе количества стирального порошка или геля следует руководствоваться инструкциями на упаковке. К тому же современные стиральные средства разработаны таким образом, что даже небольшое их количество обеспечивает эффективное удаление всех видов загрязнений, — напоминает блогер.
Если вы неправильно подобрали способ сушки, то это тоже может повлиять на структуру ткани. Важно помнить следующее правило: стирать следует с лицевой стороны, чтобы эффективнее отстирать грязь, а сушить — вывернув на изнанку.
— Если сушить постельное белье наизнанку, даже если на ткань попадет пыль, она не будет контактировать с телом. Кроме того, это защитит цвет изделия от выгорания на солнце, также рекомендуется сложить белье, когда оно будет слегка влажным и досушить в таком состоянии, — пояснила Екатерина.
Скорость отжима играет важную роль в сохранении качества постельного белья. Если вы установите отжим на 1200 оборотов в минуту, ваше бельё выйдет почти сухим, но при этом сама ткань подвергнется значительному износу. Высокая скорость отжима приводит к истончению волокон, а также появлению крупных складок и заломов на ткани.
Более щадящим вариантом будет отжим на скорости 800-1000 оборотов в минуту. В этом случае влага будет эффективно удалена, но при этом материал останется в хорошем состоянии.
Перед тем как стирать постельное белье, необходимо убедиться, что все пуговицы и молнии на пододеяльниках и наволочках застегнуты. Это предотвратит попадание внутрь посторонних предметов и снизит риск зацепления молнии или пуговицы за другие вещи в стиральной машине.
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