ФОМС: 800 тысяч процедур ЭКО в рамках ОМС прошли россияне

С 2013 года ЭКО в России доступно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, на что выделяются средства ФОМС. Получив специальную квоту, все застрахованные имеют право на бесплатное лечение бесплодия. Исследование причин может занять от трех месяцев до полугода после безуспешных попыток зачатия за год.