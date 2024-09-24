ФОМС: 800 тысяч процедур ЭКО в рамках ОМС прошли россияне

Posted 24 сентября, 09:58
Published 24 сентября, 09:58
Modified 24 сентября, 09:58
Updated 24 сентября, 09:58
В прошлом году количество проведенных операций составило 108,7 тысячи.
Как сообщает издание ТАСС, интерес к процедуре ЭКО, финансируемой через ОМС, продолжает расти каждый год. Согласно данным ФОМС, в 2023 году количество таких процедур увеличилось на 10,6% по сравнению с предыдущим годом.
Согласно информации ФОМС, за восемь месяцев текущего года было проведено 71,5 тысячи процедур ЭКО.
С 2024 года распределение объемов помощи на проведение ЭКО будет осуществляться среди тех медицинских учреждений, которые выполнили не менее 100 процедур за прошлый год за счет всех источников финансирования.
С 2013 года ЭКО в России доступно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, на что выделяются средства ФОМС. Получив специальную квоту, все застрахованные имеют право на бесплатное лечение бесплодия. Исследование причин может занять от трех месяцев до полугода после безуспешных попыток зачатия за год.
По состоянию на 2023 год общий объем финансирования процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках территориальной и базовой программ обязательного медицинского страхования составил 12,7 миллиарда рублей. В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что ежегодно проводится пересмотр объемов предоставляемой помощи.
На 2024 год запланировано осуществление 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше по сравнению с показателями, запланированными на предыдущий год.