Ефимов сообщил о введении в ТиНАО Москвы 1,13 млн м2 жилья за 2024 год

По его словам, с начала 2024 года было введено более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это свыше 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысяч квадратных метров помещений социального и промышленного значения. Только за август в ТиНАО возвели и подготовили к использованию более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.