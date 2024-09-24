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Posted 24 сентября, 15:15

Published 24 сентября, 15:15

Modified 24 сентября, 15:15

Updated 24 сентября, 15:15

Ефимов сообщил о введении в ТиНАО Москвы 1,13 млн м2 жилья за 2024 год

Ефимов сообщил о введении в ТиНАО Москвы 1,13 млн м2 жилья за 2024 год

24 сентября 2024, 15:15
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В период с января по август этого года в Троицком и Новомосковском административных округах удалось построить и ввести в оборот более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости — от малоэтажного жилья и индивидуального жилищного строительства до многоэтажных комплексов.

Как сообщает stroi.mos.ru, соответствующее заявление сделал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, с начала 2024 года было введено более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это свыше 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысяч квадратных метров помещений социального и промышленного значения. Только за август в ТиНАО возвели и подготовили к использованию более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

В пределах ТиНАО осуществляется строительство самой разной недвижимости — в основном по монолитно-каркасной технологии. Отделка фасадов ведется современными материалами, включая керамический облицовочный кирпич. Входные группы обустраивают сквозными, при этом входы находятся на уровне земли.

В проектах реализуются индивидуальные кладовые, колясочные, системы видеонаблюдения и энергоэффективное освещение. На финальной стадии строительства обустраивается придомовая территория. Инженеры создают проекты плоскостных парковок, детских и спортивных площадок, территорий отдыха со скамейками и озеленением.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин обращает внимание, что в ТиНАО тщательно воплощается в жизнь принцип комплексного освоения территорий. Помимо непосредственной жилой застройки, здесь строятся новые социальные объекты, организуют новые транспортные маршруты, а местное население обеспечивается рабочими местами. В последние годы инвесторы вкладывают все больше средств в возведение масштабных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Для обустройства таких локальных объектов осваиваются придомовые территории, находящиеся в непосредственной близости от нового жилья.

Речь идет о магазинах, кондитерских, аптеках, бытовых сервисах, медцентрах, салонах красоты и прочих объектах. Наличие таких точек продаж и обслуживания клиентов помогло сформировать десятки тысяч рабочих мест фактически рядом с местом проживания новых сотрудников.

После присоединения новых территорий к Москве сумма инвестирования в градостроительное развитие доросла до 3,7 триллиона рублей. К 2035 году предполагается, что она достигнет 10 триллионов рублей.

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