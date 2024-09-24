Ефимов сообщил о введении в ТиНАО Москвы 1,13 млн м2 жилья за 2024 год

Posted 24 сентября, 15:15
Published 24 сентября, 15:15
Modified 24 сентября, 15:15
Updated 24 сентября, 15:15
Как сообщает stroi.mos.ru, соответствующее заявление сделал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, с начала 2024 года было введено более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это свыше 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысяч квадратных метров помещений социального и промышленного значения. Только за август в ТиНАО возвели и подготовили к использованию более 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости.
В пределах ТиНАО осуществляется строительство самой разной недвижимости — в основном по монолитно-каркасной технологии. Отделка фасадов ведется современными материалами, включая керамический облицовочный кирпич. Входные группы обустраивают сквозными, при этом входы находятся на уровне земли.
В проектах реализуются индивидуальные кладовые, колясочные, системы видеонаблюдения и энергоэффективное освещение. На финальной стадии строительства обустраивается придомовая территория. Инженеры создают проекты плоскостных парковок, детских и спортивных площадок, территорий отдыха со скамейками и озеленением.
Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин обращает внимание, что в ТиНАО тщательно воплощается в жизнь принцип комплексного освоения территорий. Помимо непосредственной жилой застройки, здесь строятся новые социальные объекты, организуют новые транспортные маршруты, а местное население обеспечивается рабочими местами. В последние годы инвесторы вкладывают все больше средств в возведение масштабных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Для обустройства таких локальных объектов осваиваются придомовые территории, находящиеся в непосредственной близости от нового жилья.
Речь идет о магазинах, кондитерских, аптеках, бытовых сервисах, медцентрах, салонах красоты и прочих объектах. Наличие таких точек продаж и обслуживания клиентов помогло сформировать десятки тысяч рабочих мест фактически рядом с местом проживания новых сотрудников.
После присоединения новых территорий к Москве сумма инвестирования в градостроительное развитие доросла до 3,7 триллиона рублей. К 2035 году предполагается, что она достигнет 10 триллионов рублей.