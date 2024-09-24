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Posted 24 сентября, 03:10

Published 24 сентября, 03:10

Modified 24 сентября, 03:10

Updated 24 сентября, 03:10

Авиабилеты из Уфы в Мурманск стоят от ₽13 000

Авиабилеты из Уфы в Мурманск стоят от ₽13 000

24 сентября 2024, 03:10
Фото: mkset.ru
Перелёт туда-обратно с пересадками в Казани обойдется почти в ₽30 000, сообщается на сайте авиакомпании «Северный ветер».

Пассажиры из Уфы могут долететь в Мурманск всего с одной пересадкой. Она предстоит по пути в Заполярье и обратно в Башкирию в Казани, сообщает аэропорт «Мурманск». Рейсы между Уфой и Мурманском со стыком в Казани обслуживает авиакомпания «Северный ветер», самолеты предоставляет «Икар». Авиасообщение Башкирии и Мурманска намерены запустить с 30 октября 2024 года и проводить перелеты до 29 марта 2025 года. Полёты будут выполняться по средам и субботам на самолётах «Эмбраер 190» с экономичной компоновкой салона на 110 пассажирских мест.

Перелет из Уфы в Мурманск и по обратному маршруту на старте сообщения обойдется примерно в ₽30 000. Полет в один конец — минимум в ₽13 000. С учётом того, что билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45 000, охоту за северным сиянием за Полярным кругом сложно назвать бюджетным развлечением.

Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000
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Напомним, ранее Министерство транспорта Ярославской области раскрыло причину отмены рейсов в Уфу. Ею оказалась низкая загрузка рейсов. Маршрут, как по иронии судьбы, сняли из расписания аэропортов Уфы и Ярославля накануне запуска хоккейного сезона, в котором играют уфимский «Салават Юлаев» и ярославский «Локомотив».

Фото: https://nordwindairlines.ru
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