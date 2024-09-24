Авиабилеты из Уфы в Мурманск стоят от ₽13 000

Пассажиры из Уфы могут долететь в Мурманск всего с одной пересадкой. Она предстоит по пути в Заполярье и обратно в Башкирию в Казани, сообщает аэропорт «Мурманск». Рейсы между Уфой и Мурманском со стыком в Казани обслуживает авиакомпания «Северный ветер», самолеты предоставляет «Икар». Авиасообщение Башкирии и Мурманска намерены запустить с 30 октября 2024 года и проводить перелеты до 29 марта 2025 года. Полёты будут выполняться по средам и субботам на самолётах «Эмбраер 190» с экономичной компоновкой салона на 110 пассажирских мест.