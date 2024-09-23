Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт

Posted 23 сентября, 08:25
Published 23 сентября, 08:25
Modified 23 сентября, 08:58
Updated 23 сентября, 08:58
Важное решение было принято на недавнем заседании, где депутаты единогласно поддержали законопроект о внесении изменений в статью 27 Закона о капитальном ремонте. Теперь одинокие пожилые люди смогут рассчитывать на помощь до конца 2026 года.
Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, собственники жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, проживающие как отдельно, так и в семьях с неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы, будут получать 50% компенсацию своих расходов на взносы за капремонт. А для тех, кто достиг 80-летнего возраста, эта сумма вырастет до 100%.
— Эта мера направлена на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан, — подчеркнул спикер парламента.
Финансирование данных льгот будет осуществляться за счет бюджета Республики Башкортостан в 2024 году, а также в плановом периоде на 2025 и 2026 годы.
Как считают специалисты, в условиях растущих цен на услуги и товары поддержка со стороны государства становится особенно актуальной. Закон уже направлен на подпись Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.