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Posted 23 сентября, 08:25

Published 23 сентября, 08:25

Modified 23 сентября, 08:58

Updated 23 сентября, 08:58

Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт

Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт

23 сентября 2024, 08:25
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Депутаты Республики Башкортостан приняли закон, который продлевает льготы по капитальному ремонту для определенной группы граждан, сообщает в понедельник, 23 сентября, пресс-служба Госсобрания.

Важное решение было принято на недавнем заседании, где депутаты единогласно поддержали законопроект о внесении изменений в статью 27 Закона о капитальном ремонте. Теперь одинокие пожилые люди смогут рассчитывать на помощь до конца 2026 года.

Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, собственники жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, проживающие как отдельно, так и в семьях с неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы, будут получать 50% компенсацию своих расходов на взносы за капремонт. А для тех, кто достиг 80-летнего возраста, эта сумма вырастет до 100%.

— Эта мера направлена на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан, — подчеркнул спикер парламента.

Финансирование данных льгот будет осуществляться за счет бюджета Республики Башкортостан в 2024 году, а также в плановом периоде на 2025 и 2026 годы.

Как считают специалисты, в условиях растущих цен на услуги и товары поддержка со стороны государства становится особенно актуальной. Закон уже направлен на подпись Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

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