Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт

Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, собственники жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, проживающие как отдельно, так и в семьях с неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы, будут получать 50% компенсацию своих расходов на взносы за капремонт. А для тех, кто достиг 80-летнего возраста, эта сумма вырастет до 100%.