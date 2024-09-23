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Posted 23 сентября, 11:44

Published 23 сентября, 11:44

Modified 23 сентября, 11:59

Updated 23 сентября, 11:59

Законопослушные козлы удивили Стерлитамак

Законопослушные козлы удивили Стерлитамак

23 сентября 2024, 11:44
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Жители Стерлитамака стали свидетелями забавного и неожиданного зрелища — целое стадо козлов перебегало дорогу по всем правилам, сообщают в понедельник, 23 сентября, очевидцы в соцсетях.

На видео, которое быстро разлетелось по интернету, козлы уверенно шагают по пешеходному переходу, словно настоящие законопослушные горожане: четко по зеленому сигналу светофора и по «зебре». После того как они успешно пересекли дорогу, животные начали наслаждаться свежей травой на аллее.

— Вот это да! Козлы на зебре — это что-то новенькое.
— Скоро у нас в городе будут козлиные пробки.
— Надеюсь они не собираются здесь устраивать постоянное шоу.
— Интересно, чьи это козлы? Может, кто-то решил устроить им прогулку? — комментируют пользователи соцсетей.

Пока остается неясным, кому принадлежат эти забавные животные. Но местные жители надеются, что козлы скоро найдут своих хозяев.

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