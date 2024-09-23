Законопослушные козлы удивили Стерлитамак

На видео, которое быстро разлетелось по интернету, козлы уверенно шагают по пешеходному переходу, словно настоящие законопослушные горожане: четко по зеленому сигналу светофора и по «зебре». После того как они успешно пересекли дорогу, животные начали наслаждаться свежей травой на аллее.