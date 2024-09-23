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Posted 23 сентября, 16:11

Published 23 сентября, 16:11

Modified 23 сентября, 18:39

Updated 23 сентября, 18:39

В уфимских школах запретили пирожные и жвачку

В уфимских школах запретили пирожные и жвачку

23 сентября 2024, 16:11
Фото: mkset.ru
Сюжет
Дети
Башкортостанское управление Роспотребнадзора понедельник, 23 сентября, отчиталось о согласовании меню столовых в среднеобразовательных учреждениях региона.

В ведомстве напомнили, что внимание специалистов, помимо прочего, в особенности нацелено на школьные буфеты — надзорный орган указал на недопустимость продажи в них ряда товаров.

Так, в столовых запрещено реализовывать газировки, жвачки, соусы, острое, леденцы, а также кондитерские и кремовые изделия. Отметим, что соответствующий запрет прописан и в стандартах СанПиН. Специалисты считают, что чрезмерное употребление указанных продуктов пагубно влияют на здоровье детей.

Школьное питание проверят в Башкирии внезапно
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Ранее и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров сообщал о том, что в регионе собираются возобновить практику внезапных проверок в школьных столовых.

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