В уфимских школах запретили пирожные и жвачку

Так, в столовых запрещено реализовывать газировки, жвачки, соусы, острое, леденцы, а также кондитерские и кремовые изделия. Отметим, что соответствующий запрет прописан и в стандартах СанПиН. Специалисты считают, что чрезмерное употребление указанных продуктов пагубно влияют на здоровье детей.