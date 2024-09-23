В уфимских школах запретили пирожные и жвачку

Posted 23 сентября, 16:11
Published 23 сентября, 16:11
Modified 23 сентября, 18:39
Updated 23 сентября, 18:39
В ведомстве напомнили, что внимание специалистов, помимо прочего, в особенности нацелено на школьные буфеты — надзорный орган указал на недопустимость продажи в них ряда товаров.
Так, в столовых запрещено реализовывать газировки, жвачки, соусы, острое, леденцы, а также кондитерские и кремовые изделия. Отметим, что соответствующий запрет прописан и в стандартах СанПиН. Специалисты считают, что чрезмерное употребление указанных продуктов пагубно влияют на здоровье детей.
Ранее и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров сообщал о том, что в регионе собираются возобновить практику внезапных проверок в школьных столовых.