В Башкирии завоют сирены

Posted 23 сентября, 10:16
Published 23 сентября, 10:16
Modified 23 сентября, 10:19
Updated 23 сентября, 10:19
Управление по гражданской защите Стерлитамака информирует о том, что днем 2 октября 2024 года, с 10:30 до 11:00, будет проведена комплексная проверка готовности автоматизированной региональной системы централизованного оповещения в Республике Башкортостан. Жители региона могут получить смс или услышать тревогу по радио или телевизору, а также — вой сирен.
— В ходе планируемой проверки будет активирована звуковая и визуальная сигнализация. Просим жителей сохранять спокойствие! — настоятельно обращается к населению Республики Башкортостан управление по гражданской защите Стерлитамака.
Напомним, 19 сентября 2024 года в Башкирии из-за сработки пожарной сигнализации были сорваны учебные занятия в школах. Свои места за партами и учебные классы экстренно покинули школьники и учителя в Стерлитамаке. Тревога оказалось ложной.