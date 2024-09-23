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Posted 23 сентября, 10:16

Published 23 сентября, 10:16

Modified 23 сентября, 10:19

Updated 23 сентября, 10:19

В Башкирии завоют сирены

В Башкирии завоют сирены

23 сентября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
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Башкирия
На 2 октября запланирована проверка исправности систем экстренного оповещения, сообщает в понедельник, 23 сентября, пресс-служба мэрии Стерлитамака.

Управление по гражданской защите Стерлитамака информирует о том, что днем 2 октября 2024 года, с 10:30 до 11:00, будет проведена комплексная проверка готовности автоматизированной региональной системы централизованного оповещения в Республике Башкортостан. Жители региона могут получить смс или услышать тревогу по радио или телевизору, а также — вой сирен.

— В ходе планируемой проверки будет активирована звуковая и визуальная сигнализация. Просим жителей сохранять спокойствие! — настоятельно обращается к населению Республики Башкортостан управление по гражданской защите Стерлитамака.

Школы эвакуировали в Башкирии
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Напомним, 19 сентября 2024 года в Башкирии из-за сработки пожарной сигнализации были сорваны учебные занятия в школах. Свои места за партами и учебные классы экстренно покинули школьники и учителя в Стерлитамаке. Тревога оказалось ложной.

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