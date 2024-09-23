В Башкирии завоют сирены

Управление по гражданской защите Стерлитамака информирует о том, что днем 2 октября 2024 года, с 10:30 до 11:00, будет проведена комплексная проверка готовности автоматизированной региональной системы централизованного оповещения в Республике Башкортостан. Жители региона могут получить смс или услышать тревогу по радио или телевизору, а также — вой сирен.