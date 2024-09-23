Уфимцы замерзают и покупают обогреватели

Posted 23 сентября, 10:17
Published 23 сентября, 10:17
Modified 23 сентября, 10:23
Updated 23 сентября, 10:23
В условиях, когда в некоторых регионах страны уже ощутимо похолодало, а где-то россияне заранее готовятся к зиме, многие уфимцы решили не дожидаться включения отопления и приобрести обогреватели. Согласно статистике, продажи этих устройств с августа по сентябрь выросли на 52%. Причем устройства «с рук» покупали на 46% чаще, а новые — на 62%.
Наибольшую популярность среди покупателей завоевали газовые обогреватели, которые составили 22% всех продаж. Их реализация увеличилась на 30%, а средняя стоимость нового устройства составляет около 8 000 рублей, в то время как б/у модели можно найти за 4 000 рублей.
На втором месте по популярности находятся конвекторные обогреватели с долей продаж в 15%. Их продажи выросли на 80%. Средняя цена нового прибора составляет также 8 000 рублей, а б/у — около 4 000 рублей. Конвекторы работают по принципу естественной конвекции и не сушат воздух.
Масляные обогреватели занимают третью строчку с долей продаж в 12%. Их покупали чаще на 65%, а средняя цена нового устройства составляет всего 2 500 рублей или 1 500 рублей за б/у модель. Эти обогреватели просты в использовании и эффективно распределяют тепло по помещению.
Замыкают рейтинг инфракрасные обогреватели с долей продаж в 8%. Их реализация выросла в четыре раза, а средняя цена нового прибора составляет около 3 000 рублей или 1 500 рублей за б/у вариант. Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а окружающие предметы.