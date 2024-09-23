Уфимцы замерзают и покупают обогреватели

В условиях, когда в некоторых регионах страны уже ощутимо похолодало, а где-то россияне заранее готовятся к зиме, многие уфимцы решили не дожидаться включения отопления и приобрести обогреватели. Согласно статистике, продажи этих устройств с августа по сентябрь выросли на 52%. Причем устройства «с рук» покупали на 46% чаще, а новые — на 62%.