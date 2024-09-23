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Posted 23 сентября, 14:49

Published 23 сентября, 14:49

Modified 23 сентября, 14:49

Updated 23 сентября, 14:49

Средняя Азия перейдет с кириллицы на латиницу

Средняя Азия перейдет с кириллицы на латиницу

23 сентября 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
Четыре страны на постсоветском пространстве — Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан, согласовали проект перехода на алфавит, который будет единым с Турцией, а в его основе будет латиница вместо кириллицы.

Решение приняла на прошлой неделе Комиссия по общему алфавиту тюркского мира, созданная два года назад Организацией тюркских государств, пишет rosbalt.ru.

Сама Организация тюркских государств, куда входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, появилась в 2009 году. Сегодня еще два государства участвуют в работе этой организации в качестве наблюдателей, это Туркмения и Венгрия.

Единый алфавит — этот стандарт, на основе которого каждое из государств адаптирует свою версию алфавита. «Какой бы тюркский язык ни был, он должен получать свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита», — пояснил член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского госуниверситета Низами Джафаров.

По его словам, удобство общего алфавита заключается в том, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками». Эту письменность будет, в частности, удобно применять при налаживании дипломатических связей между странами и в процессе совместной научной работы.

Общий алфавит на основе латиницы включает 34 буквы. В алфавитах государств, которые на него перейдут, букв больше и они отличаются, поэтому всех особенностей тюркских языков общий алфавит не учитывает. Но участвовавший в его создании ученый Низами Джафаров уверен, что больших проблем не возникнет, ведь все эти народы тюркского происхождения изначально объединяет этноязыковая общность. Процесс перехода на латиницу везде будет происходить по-разному. Где-то он уже состоялся (Азербайджан), а где-то его, по сути, еще даже не начинали (Киргизия).

В Казахстане о переходе с кириллицы на латиницу объявили еще шесть лет назад, но позже глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не торопиться с этим процессом, а все хорошо взвесить и подготовиться. Он обратил внимание на грубые ошибки, допущенные казахами при переходе на новый алфавит на основе латиницы.

Проект общетюркского алфавита появился в начале 90-х годов, а два года назад (в сентябре 2022 года) его решили срочно доработать. Для чего и создали комиссию по общему алфавиту тюркского мира. Для тюркских народов единый алфавит будет означать новый вектор развития с поворотом на Запад, Европу и, в целом, англоговорящий мир. Одновременно отказ от кириллицы приведет к исчезновению русского как языка межнационального общения на территории государств Средней Азии.

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