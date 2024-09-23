Средняя Азия перейдет с кириллицы на латиницу

Общий алфавит на основе латиницы включает 34 буквы. В алфавитах государств, которые на него перейдут, букв больше и они отличаются, поэтому всех особенностей тюркских языков общий алфавит не учитывает. Но участвовавший в его создании ученый Низами Джафаров уверен, что больших проблем не возникнет, ведь все эти народы тюркского происхождения изначально объединяет этноязыковая общность. Процесс перехода на латиницу везде будет происходить по-разному. Где-то он уже состоялся (Азербайджан), а где-то его, по сути, еще даже не начинали (Киргизия).