Средняя Азия перейдет с кириллицы на латиницу

Posted 23 сентября, 14:49
Published 23 сентября, 14:49
Modified 23 сентября, 14:49
Updated 23 сентября, 14:49
Решение приняла на прошлой неделе Комиссия по общему алфавиту тюркского мира, созданная два года назад Организацией тюркских государств, пишет rosbalt.ru.
Сама Организация тюркских государств, куда входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, появилась в 2009 году. Сегодня еще два государства участвуют в работе этой организации в качестве наблюдателей, это Туркмения и Венгрия.
Единый алфавит — этот стандарт, на основе которого каждое из государств адаптирует свою версию алфавита. «Какой бы тюркский язык ни был, он должен получать свои знаки в соответствии со звуками из этой общей базы алфавита», — пояснил член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского госуниверситета Низами Джафаров.
По его словам, удобство общего алфавита заключается в том, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками». Эту письменность будет, в частности, удобно применять при налаживании дипломатических связей между странами и в процессе совместной научной работы.
Общий алфавит на основе латиницы включает 34 буквы. В алфавитах государств, которые на него перейдут, букв больше и они отличаются, поэтому всех особенностей тюркских языков общий алфавит не учитывает. Но участвовавший в его создании ученый Низами Джафаров уверен, что больших проблем не возникнет, ведь все эти народы тюркского происхождения изначально объединяет этноязыковая общность. Процесс перехода на латиницу везде будет происходить по-разному. Где-то он уже состоялся (Азербайджан), а где-то его, по сути, еще даже не начинали (Киргизия).
В Казахстане о переходе с кириллицы на латиницу объявили еще шесть лет назад, но позже глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не торопиться с этим процессом, а все хорошо взвесить и подготовиться. Он обратил внимание на грубые ошибки, допущенные казахами при переходе на новый алфавит на основе латиницы.
Проект общетюркского алфавита появился в начале 90-х годов, а два года назад (в сентябре 2022 года) его решили срочно доработать. Для чего и создали комиссию по общему алфавиту тюркского мира. Для тюркских народов единый алфавит будет означать новый вектор развития с поворотом на Запад, Европу и, в целом, англоговорящий мир. Одновременно отказ от кириллицы приведет к исчезновению русского как языка межнационального общения на территории государств Средней Азии.