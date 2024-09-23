Справедливости ради: как Дилара Гундорова сотрудников увольняла

Дилара Гундорова утверждает, что сотрудники Центра, в том числе и Дилара Сахибгареева, знали об инструкции, по которой им рекомендовано не использовать WhatsApp для сообщения о больничном. Тем не менее суд этот способ принл в качестве адекватного; в суде была представлена переписка в мессенджере между Диларой Сахибгареевой и О. Актугановым, на тот момент ее непосредственным руководителем, в которой Сахибгареева своевременно отправила номер своего электронного больничного. Более того — многие сотрудники знали, что в те дни Дилара Сахибгареева находилась в другом регионе на операции. Но Дилара Гундорова все равно решила ее уволить — несмотря на действующий больничный и операцию в другом регионе. В результате Кировский суд 9 февраля 2023 года приказ об увольнении Сахибгареевой отменил (нарушение ч.6 ст. 81 ТК РФ). А саму Дилару Гундорову признали виновной в административном правонарушении (ч.1 ст. 5.27 КоАп РФ), в качестве наказания ей вынесено предупреждение (постановление Госинспекции труда в РБ от 9.10.23).