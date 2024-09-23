Справедливости ради: как Дилара Гундорова сотрудников увольняла

Posted 23 сентября, 11:44
Published 23 сентября, 11:44
Modified 23 сентября, 11:51
Updated 23 сентября, 11:51
До недавнего времени Дилара Гундорова возглавляла государственное казенное учреждение РБ «Информационно-аналитический центр».
Если проанализировать ее риторику в соцсетях, то общий посыл Дилары Гундоровой считывается легко: перед законом все должны быть равны, но почему-то раз за разом находятся равнее. Конечно, Дилара Гундорова к этому числу избранных себя не причисляет, отводя себе, видимо, роль обличителя в белом пальто. Тем интереснее, что поиск по картотекам судебных дел показал, что сама Дилара Гундорова, как можно предположить, не очень-то склонна к справедливым решениям. Если коротко, то Дилара Гундорова уволила двух сотрудниц, пока те тихо-мирно находились на больничном, что в итоге привело к ущербу ГКУ РБ «Информационно-аналитический центр» на сотни тысяч рублей! Но давайте обо всем по порядку.
«Откуда-то возникал больничный»
Итак, что случилось? А случилось несколько интересных судебных решений, которые касаются сотрудников «Центра», по факту — подчиненных Дилары Гундоровой, которая на тот момент являлась руководителем учреждения. Первый случай касается Дилары Сахибгареевой, которая работала там с 6 июля по 20 октября 2022 года в должности ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений и налогооблажения. Дилара Гундорова уволила ее из-за того, что та отсутствовала на работе без уважительных причин больше 4 часов.
— Ее практически и не видели. Когда возникал вопрос о том, где она находится, откуда-то возникал больничный. И так происходило неоднократно, — цитируются слова Дилары Гундоровой в материалах дела (№2-1431/2023).
Как следует из документов, поводом стало отсутствие Дилары Сахибгареевой на рабочем месте в течение нескольких дней, по мнению Дилары Гундоровой — сотрудница никого об этом не предупреждала. Как считает Дилара Гундорова, больничный лист Сахибгареевой на эти даты та получила задним числом, и вообще — за три месяца работы в Центре большую часть времени находилась на больничном.
Дилара Гундорова утверждает, что сотрудники Центра, в том числе и Дилара Сахибгареева, знали об инструкции, по которой им рекомендовано не использовать WhatsApp для сообщения о больничном. Тем не менее суд этот способ принл в качестве адекватного; в суде была представлена переписка в мессенджере между Диларой Сахибгареевой и О. Актугановым, на тот момент ее непосредственным руководителем, в которой Сахибгареева своевременно отправила номер своего электронного больничного. Более того — многие сотрудники знали, что в те дни Дилара Сахибгареева находилась в другом регионе на операции. Но Дилара Гундорова все равно решила ее уволить — несмотря на действующий больничный и операцию в другом регионе. В результате Кировский суд 9 февраля 2023 года приказ об увольнении Сахибгареевой отменил (нарушение ч.6 ст. 81 ТК РФ). А саму Дилару Гундорову признали виновной в административном правонарушении (ч.1 ст. 5.27 КоАп РФ), в качестве наказания ей вынесено предупреждение (постановление Госинспекции труда в РБ от 9.10.23).
Добавим, что правительственным распоряжением от 20 октября 2022 было принято решение о ликвидации ГКУ РБ «Информационно-аналитического центра». А это значит, что работодатель обязан возместить сотрудникам не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения возможности трудиться. При этом удовлетворить исковые требования пришлось «Информационно-аналитическому центру» — в частности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула (133,7 тыс. руб.), компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.) и расходы по плате услуг представителя (20 тыс. руб.).
«Куда делись документы — неизвестно»
Буквально одновременно развивалось аналогичное дело — тоже связанное с увольнением, признанным судом незаконным, со стороны Дилары Гундоровой. Речь об Анне Железновой, которая работала в «Информационно-аналитическом центре» в должности ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений и налогооблажения с 3 июня 2019 года и тоже была уволена 20 октября 2022 года.
Как следует из материалов дела (№2-153/2023), она была уволена по соглашению сторон, но нюанс в том, что это самое соглашение Анна Железнова не подписала. Согласно ее иску, с 4 по 28 октября 2022 года она находилась на больничном в связи с болезнью ребенка. Необходимые данные о больничном она сообщила через WhatsApp своему руководителю О. Актуганову. Ситауция аналогичная, плюс Whatsapp, по допсоглашению к трудовому договору Железновой, был признан одним из действующих вариантов взаимодействия между работником и работодателем. Но Дилару Гундорову это не остановило.
Поэтому Ленинский районный суд Уфы 26 января 2023 года признал приказ об увольнении Железновой незаконным. То есть Дилара Гундорова снова уволила сотрудницу без ее фактического согласия, пока та находилась на больничном. Решение суда было подтверждено прокурорской проверкой. Согласно решению суда, в пользу пострадавшей было взыскано с «Информационно-аналитического центра» в общей сложности 374 тыс. руб. Апелляция Верховного суда РБ от 16 мая 2023 изменило размер взыскиваемой зарплаты за время вынужденного прогула (158,4 тыс. руб.) плюс выходное пособие (54,4 тыс. руб.). Дилару Гундорову также признали виновной (ч.1 ст. 5.27 КоАп РФ), в качестве наказания — еще одно предупреждение (постановление Госинспекции труда в РБ от 9.10.23).
Это решение было обжаловано в Советском районном суде. Как и в случае с Сахибгареевой, доводы Гундоровой абсолютно те же: вина ее в незаконном увольнении не доказана, а сам приказ об увольнении был вынесен законно.
— Свидетели подтвердили законность принятого решения по увольнению сотрудников, а также факт передачи всех документов по описи учредителю. Куда в дальнейшем делись документы, в том числе соглашение, подписанное Железновой, неизвестно, — цитируются слова Дилары Гундоровой в материалах дела.
Тем не менее главный госинспектор труда в РБ Евгений Косолапов оставил постановление без изменения. Доказательств того, что якобы подписанное Железновой соглашение об увольнении было утрачено, не найдено.
Эпилог
То есть в итоге за нарушения, допущенные из-за человеческого фактора, финансово отдуваться пришлось учреждению, которое, к тому же, было решено ликвидировать. Это сочли несправедливым и в целях возмещения ущерба, причиненного ГКУ РБ «Информационно-аналитический центр» из-за незаконного увольнения Анны Железновой, ГКУ РБ «ИАЦ» обратилось в Арбитражный суд РБ с иском к Диларе Гундоровой о взыскании 249 тыс. руб. и процентов по день фактической оплаты долга. Заседание по делу №А07-35084/2023 назначено на 2 октября. Стоит отметить, что судебный процесс, очевидно, затягивается — иск был подан в октябре прошлого года.
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