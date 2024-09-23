Сколько раз в день можно включать стиральную машинку

Posted 23 сентября, 10:43
Published 23 сентября, 10:43
Modified 23 сентября, 10:45
Updated 23 сентября, 10:45
Как и любому механизму, стиральной машине требуется отдых. После стирки, нагрева воды и интенсивного отжима, агрегату нужно некоторое время для восстановления. Многие пользователи, вынув чистое бельё из барабана, запускают машину вновь, даже не задумываясь о том, что этим действием могут повредить свою помощницу.
«Машинка для того и предназначена, чтобы стирать», — скажете вы. В профессиональных учреждениях, таких как хостелы, детские сады и небольшие отели, обычно применяются специализированная техника, предназначенная для длительной эксплуатации. Также неизвестно, с какой частотой в этих заведениях требуется обращение к сервисным специалистам для устранения возможных неисправностей.
Хотя в инструкциях к стиральным машинам редко упоминается о необходимости перерывов между стирками, практика показывает, что такие перерывы полезны для устройства. Специалисты сервисных центров согласны в том, что между циклами стирки следует делать перерыв. Одни рекомендуют оставлять машину в покое на 30-60 минут, в то время как другие считают оптимальным временем для отдыха 2 часа.
— Не следует ожидать, что современные стиральные машины, произведенные в России, прослужат долго. Из-за низкого качества комплектующих и сборки, через 5-7-9 лет использования такие устройства начинают деградировать и выходить из строя, — говорит Екатерина Алексеева, блогер и эксперт по домоводству.
К сожалению, срок службы недорогих российских стиралок недолговечен. Независимо от того, как часто вы стираете, маловероятно, что такая машина «доживёт» до 10 лет. Но вот импортные стиральные машины, такие как Bosch, Indesit, Ariston и другие, при должном уходе могут прослужить больше 20 лет.
Поэтому целесообразно немного подстраховать свою помощницу и давать ей хотя бы кратковременный отдых между циклами стирки.
— Стремление сэкономить время, запуская стиральную машину сразу же после окончания предыдущей стирки без охлаждения, может обернуться дополнительными расходами на ремонт. Более разумным решением будет дать машине остыть в течение 30 минут перед следующей загрузкой. Это простое действие поможет продлить срок службы вашего устройства и избежать потенциальных поломок, — добавляет Алексеева.
Споры о том, нужен ли перерыв между стирками, ведутся давно. Но ведь куда проще проблему предотвратить, чем решать. Вот несколько простых советов, которые помогут продлить срок службы вашей стиральной машины:
Ранее эксперты рассказали, почему не стоит сушить белье на улице.