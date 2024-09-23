Сколько раз в день можно включать стиральную машинку

Хотя в инструкциях к стиральным машинам редко упоминается о необходимости перерывов между стирками, практика показывает, что такие перерывы полезны для устройства. Специалисты сервисных центров согласны в том, что между циклами стирки следует делать перерыв. Одни рекомендуют оставлять машину в покое на 30-60 минут, в то время как другие считают оптимальным временем для отдыха 2 часа.