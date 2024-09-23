Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

Posted 23 сентября, 10:53
Published 23 сентября, 10:53
Modified 23 сентября, 11:53
Updated 23 сентября, 11:53
Вечером в воскресенье, 22 сентября, на улице Салавата Юлаева 37-летний водитель «Лады Гранта» не успел остановиться и сбил 16-летнего юношу, который, по предварительным данным, переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
Несмотря на усилия врачей, жизнь юного велосипедиста не удалось спасти. Он скончался, 23 сентября, в больнице. Мальчик был студентом местного колледжа.
В данный момент Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 19 сентября, 64-летний водитель автомобиля «Рено Флюинс» двигаясь по дворовой территории улицы Кольцевая напротив дома №82, допустил столкновение с электросамокатом, на котором каталась 11-летняя девочка.