Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

Вечером в воскресенье, 22 сентября, на улице Салавата Юлаева 37-летний водитель «Лады Гранта» не успел остановиться и сбил 16-летнего юношу, который, по предварительным данным, переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.