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Posted 23 сентября, 10:53

Published 23 сентября, 10:53

Modified 23 сентября, 11:53

Updated 23 сентября, 11:53

Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

23 сентября 2024, 10:53
Фото: Госавтоинспекция РБ
Сюжет
Башкирия
В Салавате несовершеннолетний велосипедист скончался в больнице после нарушения ПДД, сообщает в понедельник, 23 сентября, Госавтоинспекция Башкирии.

Вечером в воскресенье, 22 сентября, на улице Салавата Юлаева 37-летний водитель «Лады Гранта» не успел остановиться и сбил 16-летнего юношу, который, по предварительным данным, переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Несмотря на усилия врачей, жизнь юного велосипедиста не удалось спасти. Он скончался, 23 сентября, в больнице. Мальчик был студентом местного колледжа.

Фото: Госавтоинспекция РБ

В данный момент Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 19 сентября, 64-летний водитель автомобиля «Рено Флюинс» двигаясь по дворовой территории улицы Кольцевая напротив дома №82, допустил столкновение с электросамокатом, на котором каталась 11-летняя девочка.

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