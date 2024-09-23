Первобытная битва произошла в Уфе

Согласно версии следствия, всё началось в сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы. Двое мужчин, между которыми возник конфликт, решили встретиться с друзьями для «разговора». Однако, слова быстро переросли в кулаки. И не просто кулаки — в ход пошло всё, что под руку попалось: огнестрельное оружие, деревянные биты, камни и даже палки.