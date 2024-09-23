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Posted 23 сентября, 07:16

Published 23 сентября, 07:16

Modified 23 сентября, 07:53

Updated 23 сентября, 07:53

Первобытная битва произошла в Уфе

Первобытная битва произошла в Уфе

23 сентября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Трое мужчин предстанут перед судом за участие в массовой драке камнями и палками, которая произошла на территории торгового центра в Орджоникидзевском районе, сообщает в понедельник, 23 сентября, прокуратура Башкирии.

Согласно версии следствия, всё началось в сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы. Двое мужчин, между которыми возник конфликт, решили встретиться с друзьями для «разговора». Однако, слова быстро переросли в кулаки. И не просто кулаки — в ход пошло всё, что под руку попалось: огнестрельное оружие, деревянные биты, камни и даже палки.

Но на этом «арсенал» не исчерпывался. Один из участников драки, не найдя более подходящего способа разрешить конфликт, ударил оппонента топором по голове. Этот жест, конечно же, привел к тяжкому вреду здоровью пострадавшего. В результате все участники столкновения получили различные травмы — кто-то легкие, а кто-то и более тяжелые.

Несмотря на очевидность ситуации, обвиняемые не признали свою вину. Теперь дело будет передано в Орджоникидзевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Стоит отметить, что ранее уголовное дело в отношении другой группы участников драки уже было направлено в суд.

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