Первобытная битва произошла в Уфе

Posted 23 сентября, 07:16
Published 23 сентября, 07:16
Modified 23 сентября, 07:53
Updated 23 сентября, 07:53
Согласно версии следствия, всё началось в сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы. Двое мужчин, между которыми возник конфликт, решили встретиться с друзьями для «разговора». Однако, слова быстро переросли в кулаки. И не просто кулаки — в ход пошло всё, что под руку попалось: огнестрельное оружие, деревянные биты, камни и даже палки.
Но на этом «арсенал» не исчерпывался. Один из участников драки, не найдя более подходящего способа разрешить конфликт, ударил оппонента топором по голове. Этот жест, конечно же, привел к тяжкому вреду здоровью пострадавшего. В результате все участники столкновения получили различные травмы — кто-то легкие, а кто-то и более тяжелые.
Несмотря на очевидность ситуации, обвиняемые не признали свою вину. Теперь дело будет передано в Орджоникидзевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Стоит отметить, что ранее уголовное дело в отношении другой группы участников драки уже было направлено в суд.