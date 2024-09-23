Отопительный сезон стартовал в Башкирии

Это решение стало ответом на тревожные статистические данные: за последнюю неделю в Республике Башкортостан было зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом, из которых 41,3% составляют дети. Это означает, что более 9000 юных жителей региона столкнулись с недугом.