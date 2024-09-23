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Posted 23 сентября, 06:57

Published 23 сентября, 06:57

Modified 23 сентября, 07:56

Updated 23 сентября, 07:56

Отопительный сезон стартовал в Башкирии

Отопительный сезон стартовал в Башкирии

23 сентября 2024, 06:57
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
С наступлением холодов в Кумертау власти принимают меры, чтобы защитить здоровье юных горожан от вирусов и простуд, сообщает в понедельник, 23 сентября, мэр города Олег Астахов.

Глава администрации города Олег Астахов объявил о начале подачи отопления в социально значимые объекты, особенно в детские сады и школы, начиная с 23 сентября 2024 года.

— Столбики термометров заметно опускаются, наступают холода. Сейчас важно не допустить рост заболеваемости ОРВИ среди детей, — отметил Астахов.

Это решение стало ответом на тревожные статистические данные: за последнюю неделю в Республике Башкортостан было зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом, из которых 41,3% составляют дети. Это означает, что более 9000 юных жителей региона столкнулись с недугом.

— Важно обеспечить тепло и уют в помещениях, чтобы минимизировать риск распространения вирусов, — комментируют Олег Астахов.
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Когда в Уфе и Башкирии дадут отопление, Mkset сообщал здесь.

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