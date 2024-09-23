Отопительный сезон стартовал в Башкирии

Posted 23 сентября, 06:57
Published 23 сентября, 06:57
Modified 23 сентября, 07:56
Updated 23 сентября, 07:56
Глава администрации города Олег Астахов объявил о начале подачи отопления в социально значимые объекты, особенно в детские сады и школы, начиная с 23 сентября 2024 года.
— Столбики термометров заметно опускаются, наступают холода. Сейчас важно не допустить рост заболеваемости ОРВИ среди детей, — отметил Астахов.
Это решение стало ответом на тревожные статистические данные: за последнюю неделю в Республике Башкортостан было зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом, из которых 41,3% составляют дети. Это означает, что более 9000 юных жителей региона столкнулись с недугом.
— Важно обеспечить тепло и уют в помещениях, чтобы минимизировать риск распространения вирусов, — комментируют Олег Астахов.