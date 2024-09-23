Новый автобус перезапустят в Уфе

Posted 23 сентября 2024, 12:10
Published 23 сентября 2024, 12:10
Modified 23 сентября 2024, 12:27
Updated 23 сентября 2024, 12:27
Маршрут №168 станет обслуживаться «Башавтотранс». Автобусы будут следовать по расписанию с обязательными остановками, что позволит пассажирам планировать свои поездки более эффективно.
В прямом направлении маршрут охватывает множество ключевых остановок: от ул. имени Города Галле до ЖК «Михайловка Green», проходя через такие важные пункты, как Автовокзал «Южный», мкр. «Сафроновский», а также деревни Алексеевка и Суровка. В обратном направлении маршрут повторяет те же остановки.
Ранее, в 2023 году, издание Mkset сообщало о запуске этого маршрута, который уже успел завоевать популярность среди местных жителей. Тогда обслуживанием занималась компания «Навигатор-Уфа».