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Posted 23 сентября 2024, 12:10

Published 23 сентября 2024, 12:10

Modified 23 сентября 2024, 12:27

Updated 23 сентября 2024, 12:27

Новый автобус перезапустят в Уфе

Новый автобус перезапустят в Уфе

23 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI.
Со среды уфимцы смогут воспользоваться межмуниципальным маршрутом №168, который свяжет жилой комплекс «Михайловка Green» с центром города, сообщает в понедельник, 23 сентября, ГУП «Башавтотранс» РБ.

Маршрут №168 станет обслуживаться «Башавтотранс». Автобусы будут следовать по расписанию с обязательными остановками, что позволит пассажирам планировать свои поездки более эффективно.

В прямом направлении маршрут охватывает множество ключевых остановок: от ул. имени Города Галле до ЖК «Михайловка Green», проходя через такие важные пункты, как Автовокзал «Южный», мкр. «Сафроновский», а также деревни Алексеевка и Суровка. В обратном направлении маршрут повторяет те же остановки.

Ранее, в 2023 году, издание Mkset сообщало о запуске этого маршрута, который уже успел завоевать популярность среди местных жителей. Тогда обслуживанием занималась компания «Навигатор-Уфа».

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