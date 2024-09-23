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Posted 23 сентября, 14:13

Published 23 сентября, 14:13

Modified 23 сентября, 18:44

Updated 23 сентября, 18:44

Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии

Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии

23 сентября 2024, 14:13
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Башкирия
Под Чишмами днём понедельника, 23 сентября, загорелся грузовой «КамАЗ», сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент случился на трассе вблизи посёлков Кара-Якупово и Бабаиково. Из-под капота мусоровоза, ехавшего по двухполосной автодороге, внезапно повалил густой дым. Водитель тут же совершил остановку и выскочил из грузовика, после чего позвонил в «112».

К моменту приезда спасателей пламя уже частично охватило и повредило кабину. Сотрудники экстренной службы оперативно ликвидировали возгорание и произвели отключение аккумулятора. Водителя осмотрели медики — врачебная помощь ему не потребовалась. Что привело к возгоранию — пока неясно, выяснением обстоятельств занимаются специалисты.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе посреди железнодорожных путей вспыхнул вагон трамвая.

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