Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии

Posted 23 сентября, 14:13
Published 23 сентября, 14:13
Modified 23 сентября, 18:44
Updated 23 сентября, 18:44
Инцидент случился на трассе вблизи посёлков Кара-Якупово и Бабаиково. Из-под капота мусоровоза, ехавшего по двухполосной автодороге, внезапно повалил густой дым. Водитель тут же совершил остановку и выскочил из грузовика, после чего позвонил в «112».
К моменту приезда спасателей пламя уже частично охватило и повредило кабину. Сотрудники экстренной службы оперативно ликвидировали возгорание и произвели отключение аккумулятора. Водителя осмотрели медики — врачебная помощь ему не потребовалась. Что привело к возгоранию — пока неясно, выяснением обстоятельств занимаются специалисты.