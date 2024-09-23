Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии

Инцидент случился на трассе вблизи посёлков Кара-Якупово и Бабаиково. Из-под капота мусоровоза, ехавшего по двухполосной автодороге, внезапно повалил густой дым. Водитель тут же совершил остановку и выскочил из грузовика, после чего позвонил в «112».