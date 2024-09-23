Люди с оружием вышли на защиту села в Башкирии

Posted 23 сентября, 10:42
Published 23 сентября, 10:42
Modified 23 сентября, 11:54
Updated 23 сентября, 11:54
По словам очевидцев, животные напали на овечье стадо и задрали двух овечек. В панике одна из женщин обратилась к чиновникам с просьбой помочь разрешить эту опасную ситуацию.
Местный житель поделился видео, как он на автомобиле, пытался догнать убегающую медведицу с медвежонком. В воздухе раздавались звуки стрельбы и гудки машины.
Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев подтвердил информацию о том, что медведь с медвежонком действительно пробежали через село. Он сообщил, что охотники с разрешениями на добычу медведей взяли ситуацию под контроль, а местность вокруг деревни находится под наблюдением.
Однако в министерстве экологии настоятельно напоминают: если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться (проводить фото- и видеосъемку, подкармливать), так как рядом может находиться медведица. Так же в случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной.