Когда ждать зимний холод в Башкирии

Если верить местному управлению Росгидрометцентра, во вторник, 24 сентября, жителям Уфы и Башкортостана следует ждать заморозки до -5°C… 0°C… местами в тёмное время суток температура воздуха составит +5°C. Днём синоптики обещают +9°C… +14°C. Ветер в эту дату ожидают слабый. Отметим, что на некоторых трассах с утра возможен туман, который снизит видимость до 0,5 — 1 км.