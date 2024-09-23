Когда ждать зимний холод в Башкирии

Posted 23 сентября, 14:39
Published 23 сентября, 14:39
Modified 23 сентября, 18:43
Updated 23 сентября, 18:43
Если верить местному управлению Росгидрометцентра, во вторник, 24 сентября, жителям Уфы и Башкортостана следует ждать заморозки до -5°C… 0°C… местами в тёмное время суток температура воздуха составит +5°C. Днём синоптики обещают +9°C… +14°C. Ветер в эту дату ожидают слабый. Отметим, что на некоторых трассах с утра возможен туман, который снизит видимость до 0,5 — 1 км.
В среду, 25 сентября, ночью снова похолодает до -5°C… 0°C, местами до +5°C. В светлое время суток столбики термометров окажутся не выше +10°C… +15°C. Ветер умеренный.
Ночные показатели температуры воздуха останутся аналогичными и в четверг, 26 сентября, однако днём синоптики обещают уже +13°C… +18°C.