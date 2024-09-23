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Posted 23 сентября, 14:39

Published 23 сентября, 14:39

Modified 23 сентября, 18:43

Updated 23 сентября, 18:43

Погода в Башкирии и Уфе изматывает сюрпризами

Когда ждать зимний холод в Башкирии

23 сентября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney

Погода в Башкирии и Уфе изматывает сюрпризами

Сюжет
Башкирия
Синоптики понедельник, 23 сентября, поделились своими прогнозами на последнюю рабочую неделю сентября.

Если верить местному управлению Росгидрометцентра, во вторник, 24 сентября, жителям Уфы и Башкортостана следует ждать заморозки до -5°C… 0°C… местами в тёмное время суток температура воздуха составит +5°C. Днём синоптики обещают +9°C… +14°C. Ветер в эту дату ожидают слабый. Отметим, что на некоторых трассах с утра возможен туман, который снизит видимость до 0,5 — 1 км.

В среду, 25 сентября, ночью снова похолодает до -5°C… 0°C, местами до +5°C. В светлое время суток столбики термометров окажутся не выше +10°C… +15°C. Ветер умеренный.

Ночные показатели температуры воздуха останутся аналогичными и в четверг, 26 сентября, однако днём синоптики обещают уже +13°C… +18°C.

Когда в Уфе включат отопление
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Ранее Mkset рассказывал о том, когда в Башкирии наступит новый отопительный сезон.

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