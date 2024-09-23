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Posted 23 сентября, 07:33

Published 23 сентября, 07:33

Modified 23 сентября, 07:34

Updated 23 сентября, 07:34

Главные звезды казахстанского тенниса: их истории и успехи

23 сентября 2024, 07:33
Хотя теннис в Казахстане не бьет рекорды по популярности, имена Елены Рыбакиной и Александра Бублика прочно вписались в спортивную историю страны и знакомы даже тем, кто далек от корта.

Сразу 10 представителей республики завершили прошлогодний сезон в ТОП-100 ракеток мира, а их общий доход по сумме призовых превысил 5 миллионов долларов. Между тем за последние полтора десятилетия казахстанские теннисисты трижды брали «высший балл» — победы на турнирах Большого шлема.

Чтобы проверить, кто из них больше завоевал не только титулов, но и симпатий, сайт Sport-Pulse, где публикуются последние новости казахстанского тенниса, решил проанализировать их популярность в социальных сетях, сопоставив количество подписчиков.

Юлия Путинцева — 121 тыс. фолловеров

Трехкратная победительница WTA и трижды финалистка ¼ турниров Большого шлема, Юлия Антоновна Путинцева начала профессиональную карьеру в 2010 году, дебютировав в базовой сетке турнира WTA. В 15 лет она уже пробовала силы в финале молодежного US Open. В мае 2011 она отметила первую знаковую победу, завоевав титул на первенстве ITF в РФ. В том же году Юлия успела собрать коллекцию из четырех трофеев International Tennis Federation: два на турнирах с вознаграждением в $25 тыс. и еще два — на $50 тыс., поднявшись на третью строчку юниорского рейтинга.

Взрослая карьера Юлии оказалась чуть менее успешной, но более насыщенной:

  • с 2015 по 2017 — дошла до стадии четвертьфинала на Roland Garros, сыграла в итоговом зачете WTA;
  • 2018-2020 — прорвалась в ¼ финала на Открытом чемпионате Франции по теннису и впервые взяла титул WTA;
  • 2022-2024 — прошла четвертьфинал чемпионата WTA 1000.

Последний раз, увы, имя Юлии Путинцевой привлекло внимание общественности не новым трофеем, а неоднозначным эпизодом с болгерл на US Open. К настоящему моменту инцидент, кажется, исчерпан, а его подробности можно узнать на портале Sport-Pulse.

Елена Рыбакина — 585 тыс. подписчиков

Экс-третья ракетка мира, призер Уимблдона и участница финала Australian Open, триумфатор восьми розыгрышей WTA в одиночном разряде, которая к 25 годам заработала свыше $13 млн призовых. Успех Елены Рыбакиной неоспорим, поэтому у нее тысячи фанатов в Казахстане и миллионы во всем мире.

Победительница Уимблдона 2022 года в Instagram держит баланс на грани: с одной стороны — теннисные свершения, с другой — кадры обычной жизни. В закрепе, конечно же, титулы и путешествия по разным чемпионатам.

Александр Бублик — 676 тыс. последователей

В его спортивном арсенале — финал Открытого чемпионата Франции 2021 в парном разряде, четыре титула ATP в одиночке и участие в Олимпийских играх 2020 года. А если этого мало, Бублик еще и серебряный призер Азиатских игр 2018 года.

Лента Александра в Instagram — это в основном теннис, теннис и еще раз теннис. Но иногда там мелькают кадры с супругой, например, с прогулки по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ну и куда же без традиционного хвастовства трофеями, которые он сопровождает своим фирменным Hehe в комментариях.

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