Главные звезды казахстанского тенниса: их истории и успехи

Трехкратная победительница WTA и трижды финалистка ¼ турниров Большого шлема, Юлия Антоновна Путинцева начала профессиональную карьеру в 2010 году, дебютировав в базовой сетке турнира WTA. В 15 лет она уже пробовала силы в финале молодежного US Open. В мае 2011 она отметила первую знаковую победу, завоевав титул на первенстве ITF в РФ. В том же году Юлия успела собрать коллекцию из четырех трофеев International Tennis Federation: два на турнирах с вознаграждением в $25 тыс. и еще два — на $50 тыс., поднявшись на третью строчку юниорского рейтинга.