Главные звезды казахстанского тенниса: их истории и успехи

Posted 23 сентября, 07:33
Published 23 сентября, 07:33
Modified 23 сентября, 07:34
Updated 23 сентября, 07:34
Сразу 10 представителей республики завершили прошлогодний сезон в ТОП-100 ракеток мира, а их общий доход по сумме призовых превысил 5 миллионов долларов. Между тем за последние полтора десятилетия казахстанские теннисисты трижды брали «высший балл» — победы на турнирах Большого шлема.
Чтобы проверить, кто из них больше завоевал не только титулов, но и симпатий, сайт Sport-Pulse, где публикуются последние новости казахстанского тенниса, решил проанализировать их популярность в социальных сетях, сопоставив количество подписчиков.
Трехкратная победительница WTA и трижды финалистка ¼ турниров Большого шлема, Юлия Антоновна Путинцева начала профессиональную карьеру в 2010 году, дебютировав в базовой сетке турнира WTA. В 15 лет она уже пробовала силы в финале молодежного US Open. В мае 2011 она отметила первую знаковую победу, завоевав титул на первенстве ITF в РФ. В том же году Юлия успела собрать коллекцию из четырех трофеев International Tennis Federation: два на турнирах с вознаграждением в $25 тыс. и еще два — на $50 тыс., поднявшись на третью строчку юниорского рейтинга.
Взрослая карьера Юлии оказалась чуть менее успешной, но более насыщенной:
Последний раз, увы, имя Юлии Путинцевой привлекло внимание общественности не новым трофеем, а неоднозначным эпизодом с болгерл на US Open. К настоящему моменту инцидент, кажется, исчерпан, а его подробности можно узнать на портале Sport-Pulse.
Экс-третья ракетка мира, призер Уимблдона и участница финала Australian Open, триумфатор восьми розыгрышей WTA в одиночном разряде, которая к 25 годам заработала свыше $13 млн призовых. Успех Елены Рыбакиной неоспорим, поэтому у нее тысячи фанатов в Казахстане и миллионы во всем мире.
Победительница Уимблдона 2022 года в Instagram держит баланс на грани: с одной стороны — теннисные свершения, с другой — кадры обычной жизни. В закрепе, конечно же, титулы и путешествия по разным чемпионатам.
В его спортивном арсенале — финал Открытого чемпионата Франции 2021 в парном разряде, четыре титула ATP в одиночке и участие в Олимпийских играх 2020 года. А если этого мало, Бублик еще и серебряный призер Азиатских игр 2018 года.
Лента Александра в Instagram — это в основном теннис, теннис и еще раз теннис. Но иногда там мелькают кадры с супругой, например, с прогулки по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ну и куда же без традиционного хвастовства трофеями, которые он сопровождает своим фирменным Hehe в комментариях.