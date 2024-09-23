Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать

Posted 23 сентября 2024, 15:50
Published 23 сентября 2024, 15:50
Modified 23 сентября 2024, 18:40
Updated 23 сентября 2024, 18:40
Почти половина уфимцев не видит проблемы в том, чтобы явиться на рабочее место с симптомами простуды. А о готовности трудиться даже в больном состоянии заявили в опросе 43% горожан — это 46% уфимских мужчин и 40% женщин.
Между тем число желающих работать с температурой несколько снижается в зависимости от того, насколько респондент близок к пенсии — более старшие уфимцы куда меньше горят желанием пахать с симптомами ОРВИ.
Среди «удалёнщиков» на больничный при наличии оснований не хотят выходить более 80% работников, берегут себя только 6% горожан, работающих дистанционно.
Ранее Mkset рассказывал о том, какие шесть вакансий в столице Башкирии являются самыми прибыльными в городе.