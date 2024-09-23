Башкирия снова проиграла Татарии

Posted 23 сентября, 10:01
Published 23 сентября, 10:01
Modified 23 сентября, 10:04
Updated 23 сентября, 10:04
Аналитики ранжировали регионы по принципу соотношения числа рабочих мест, отвечающих требованиям высокой производительности, и общего числа трудящихся в том или ином субъекте России. Лидирующие позиции в рейтинге по количеству высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России заняли Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, тогда как на последних местах оказались регионы Северного Кавказа.
Республика Башкортостан по итогам рейтинга исследования экспертов РИА Новости оказалась в 2024 году лишь на 51 строчке списка. Аналитики подсчитали, что чаще всего требованиям понятия высокой производительности труда отвечает сфера обработки. Общий рост числа высокопроизводительных рабочих мест в Башкирии составил 4,4%. На 1000 рабочих мест только 285 в Башкирии можно отнести к местам работы высокой производительности.
В этом компоненте, да и в целом в рейтинге, Башкирия значительно уступает Татарии. Республика Татарстан заняла 26 позицию в общем списке. Там на 1000 классических рабочих мест — 344 высокой производительности. Рост за год составил 9,9%. Сфера-лидер, как и в Башкирии — обрабатывающие производства.