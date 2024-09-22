Уфимский лжегаишник отобрал байк у подростка

Posted 22 сентября, 15:19
Published 22 сентября, 15:19
Modified 23 сентября, 08:17
Updated 23 сентября, 08:17
Как утверждают очевидцы, «ряженый полицейский» одним вечером остановил молодого парня, ехавшего на двухколёсном транспортном средстве домой. Не показав никаких документов, «страж порядка» отобрал у подростка ключи.
Завязалась перепалка — «оборотень в погонах» позвал на подмогу своих друзей, юноша тем временем позвал родных. После долгой ругани на место вызвали полицейских. Узнав об этом, скучающий пенсионер со своей компанией ретировались с «поста». На мужчину написали заявление в МВД.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке несколько сотрудников МВД занимались вымогательством денег.