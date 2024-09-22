Уфимский лжегаишник отобрал байк у подростка

Завязалась перепалка — «оборотень в погонах» позвал на подмогу своих друзей, юноша тем временем позвал родных. После долгой ругани на место вызвали полицейских. Узнав об этом, скучающий пенсионер со своей компанией ретировались с «поста». На мужчину написали заявление в МВД.