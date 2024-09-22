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Posted 22 сентября, 15:19

Published 22 сентября, 15:19

Modified 23 сентября, 08:17

Updated 23 сентября, 08:17

Уфимский лжегаишник отобрал байк у подростка

Уфимский лжегаишник отобрал байк у подростка

22 сентября 2024, 15:19
Фото: 1MI
Инспектор ГАИ на пенсии решил вспомнить молодость и вышел «подрабатывать» на улицы деревни Жуково под Уфой, сообщают в воскресенье, 22 сентября, местные Telegram-каналы.

Как утверждают очевидцы, «ряженый полицейский» одним вечером остановил молодого парня, ехавшего на двухколёсном транспортном средстве домой. Не показав никаких документов, «страж порядка» отобрал у подростка ключи.

Завязалась перепалка — «оборотень в погонах» позвал на подмогу своих друзей, юноша тем временем позвал родных. После долгой ругани на место вызвали полицейских. Узнав об этом, скучающий пенсионер со своей компанией ретировались с «поста». На мужчину написали заявление в МВД.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке несколько сотрудников МВД занимались вымогательством денег.

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