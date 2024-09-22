«Стеснялись». Тренер «Уфы» объяснился за поражение «Чайке»

Posted 22 сентября, 05:57
Published 22 сентября, 05:57
Modified 22 сентября, 05:59
Updated 22 сентября, 05:59
Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный и победный гол ростовской команде принёс на шестой минуте матча полузащитник Никита Маляров. Отметим, футболист ранее сам играл за «Уфу» — башкортостанскую команду спортсмен представлял в сезоне 2012/13 годов.
Тренер ФК «Уфа» Евгений Харлачёв, подводя итоги игры, отметил, что со стороны команды было немало смелых манёвров и моментов для перспективных атак, однако футболистам не хватило командности.
— Были хорошие эпизоды для взятия ворот, мне кажется, наши футболисты как-то стеснялись сегодня забивать в чужие ворота и перекладывали ответственность друг на друга, — отметил Харлачёв.