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Posted 22 сентября, 05:57

Published 22 сентября, 05:57

Modified 22 сентября, 05:59

Updated 22 сентября, 05:59

Тренер «Уфы» объяснился за поражение «Чайке»

«Стеснялись». Тренер «Уфы» объяснился за поражение «Чайке»

22 сентября 2024, 05:57
Фото: ФК «Уфа» / Telegram

Тренер «Уфы» объяснился за поражение «Чайке»

Домашний матч для футбольной команды, представляющей столицу Башкирии, против ростовской «Чайки» закончился поражением.

Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный и победный гол ростовской команде принёс на шестой минуте матча полузащитник Никита Маляров. Отметим, футболист ранее сам играл за «Уфу» — башкортостанскую команду спортсмен представлял в сезоне 2012/13 годов.

Тренер ФК «Уфа» Евгений Харлачёв, подводя итоги игры, отметил, что со стороны команды было немало смелых манёвров и моментов для перспективных атак, однако футболистам не хватило командности.

— Были хорошие эпизоды для взятия ворот, мне кажется, наши футболисты как-то стеснялись сегодня забивать в чужие ворота и перекладывали ответственность друг на друга, — отметил Харлачёв.

Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский клуб потерпел на поле три поражения подряд.

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