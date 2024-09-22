«Стеснялись». Тренер «Уфы» объяснился за поражение «Чайке»

Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный и победный гол ростовской команде принёс на шестой минуте матча полузащитник Никита Маляров. Отметим, футболист ранее сам играл за «Уфу» — башкортостанскую команду спортсмен представлял в сезоне 2012/13 годов.