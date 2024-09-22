Кэтхантеры истребляют кошек в Уфе

Posted 22 сентября, 06:18
Published 22 сентября, 06:18
Modified 22 сентября, 06:20
Updated 22 сентября, 06:20
По словам уфимцев, орудуют охотники на питомцев в микрорайоне Черниковка. Утверждается, что убиты живодёрами были уже шесть домашних и бездомных кошек. Местные жители утверждают, что животные никому не мешали — жильцы окрестных домов их знали и часто кормили.
Между тем хозяева кошек в Черниковке стали бояться за своих питомцев и перестали выпускать любимцев на улицу без присмотра.
Местные СМИ сообщают о том, что инцидентом заинтересовалось местное управление МВД. Ведомство проводит по факту инцидентов проверку.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются убрать из Красной книги более 20 видов животных.