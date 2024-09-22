Кэтхантеры истребляют кошек в Уфе

По словам уфимцев, орудуют охотники на питомцев в микрорайоне Черниковка. Утверждается, что убиты живодёрами были уже шесть домашних и бездомных кошек. Местные жители утверждают, что животные никому не мешали — жильцы окрестных домов их знали и часто кормили.