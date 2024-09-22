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Posted 22 сентября, 06:18

Published 22 сентября, 06:18

Modified 22 сентября, 06:20

Updated 22 сентября, 06:20

Кэтхантеры истребляют кошек в Уфе

Кэтхантеры истребляют кошек в Уфе

22 сентября 2024, 06:18
Фото: 1MI, соцсети (коллаж Mkset)
В столице Башкирии неизвестные живодёры расправляются с котами, сообщают в местных Telegram-каналах очевидцы.

По словам уфимцев, орудуют охотники на питомцев в микрорайоне Черниковка. Утверждается, что убиты живодёрами были уже шесть домашних и бездомных кошек. Местные жители утверждают, что животные никому не мешали — жильцы окрестных домов их знали и часто кормили.

Между тем хозяева кошек в Черниковке стали бояться за своих питомцев и перестали выпускать любимцев на улицу без присмотра.

Местные СМИ сообщают о том, что инцидентом заинтересовалось местное управление МВД. Ведомство проводит по факту инцидентов проверку.

Животные станут беззащитными в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются убрать из Красной книги более 20 видов животных.

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