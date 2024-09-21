Жуткое ДТП с пожаром случилось под Уфой

Posted 21 сентября, 14:21
Published 21 сентября, 14:21
Modified 21 сентября, 14:23
Updated 21 сентября, 14:23
По данным оперативного ведомства, случился инцидент в посёлке Фомичево. На автодороге произошло столкновение «Хёндай Солярис» и отечественного авто «десятой» модели. Кто именно стал виновником ДТП — в экстренной службе не уточнили.
При аварии один из автомобилей вспыхнул. Огонь по прибытии ликвидировали спасатели. Двоим людям — водителю и пассажиру российского авто — потребовалась помощь медиков, их увезли на карете скорой. На месте работают оперативные службы.