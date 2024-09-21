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Posted 21 сентября, 14:21

Published 21 сентября, 14:21

Modified 21 сентября, 14:23

Updated 21 сентября, 14:23

Жуткое ДТП с пожаром случилось под Уфой

Жуткое ДТП с пожаром случилось под Уфой

21 сентября 2024, 14:21
Фото: ГК РБ по ЧС
Два человека травмировались в аварии в Уфимском районе Башкирии — сообщает башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По данным оперативного ведомства, случился инцидент в посёлке Фомичево. На автодороге произошло столкновение «Хёндай Солярис» и отечественного авто «десятой» модели. Кто именно стал виновником ДТП — в экстренной службе не уточнили.

При аварии один из автомобилей вспыхнул. Огонь по прибытии ликвидировали спасатели. Двоим людям — водителю и пассажиру российского авто — потребовалась помощь медиков, их увезли на карете скорой. На месте работают оперативные службы.

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Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом, случившемся в Миякинском районе Башкортостана.

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