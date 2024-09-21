Уфимский «Китап-байрам» оказался в центре скандала

Обвинения в сторону ГКЗ связаны с фестивалем «Китап-байрам», который проводился летом 2024 года. Антимонопольщики утверждают, что ГКЗ заключил без конкуретных процедур контракты с двумя индивидуальными предпринимателями. По договору, ИП должны были оказывать услуги, касающиеся декора сцены, создания сайта мероприятия и «области исполнительного искусства».