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Posted 21 сентября, 13:49

Published 21 сентября, 13:49

Modified 21 сентября, 13:51

Updated 21 сентября, 13:51

Уфимский «Китап-байрам» оказался в центре скандала

Уфимский «Китап-байрам» оказался в центре скандала

21 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Руководство государственного концертного зала «Башкортостан» и два ИП уличили в нарушении антимонопольного законодательства, следует из изученного Mkset документа ФАС.

Обвинения в сторону ГКЗ связаны с фестивалем «Китап-байрам», который проводился летом 2024 года. Антимонопольщики утверждают, что ГКЗ заключил без конкуретных процедур контракты с двумя индивидуальными предпринимателями. По договору, ИП должны были оказывать услуги, касающиеся декора сцены, создания сайта мероприятия и «области исполнительного искусства».

— Заключение контракта без проведения конкурентных процедур свидетельствует о создании <…> преимуществ перед другими участниками товарного рынка, — заключило надзорное ведомство.
Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о скандале в Башкирии, разгоревшемся из-за цветов на школьные линейки.

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