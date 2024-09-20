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Posted 20 сентября, 16:42

Published 20 сентября, 16:42

Modified 20 сентября, 19:21

Updated 20 сентября, 19:21

Животные станут беззащитными в Башкирии

Животные станут беззащитными в Башкирии

20 сентября 2024, 16:42
Фото: 1MI
Соответствующую инициативу в пятницу, 20 сентября, подготовили власти региона.

В Башкирии увидит свет новая редакция Красной книги — списка видов живых существ, обитающих на территории Республики и находящихся на грани вымирания. Об этом сообщает Правительство региона.

Из перечня будет исключён 21 пункт. Между тем среди видов — не только восстановившие свою численность, но и исчезнувшие из Башкирии по разным причинам. Вместе с тем особый охранный статус получат 47 других видов, ранее не включённых в Красную книгу, но добавленных в новую редакцию.

В Башкирии перестанут защищать редких животных
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Отметим, о планах властей Mkset ранее также сообщал в сентябре, когда Минприроды подготовило проект соответствующего постановления.

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