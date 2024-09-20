Животные станут беззащитными в Башкирии

Из перечня будет исключён 21 пункт. Между тем среди видов — не только восстановившие свою численность, но и исчезнувшие из Башкирии по разным причинам. Вместе с тем особый охранный статус получат 47 других видов, ранее не включённых в Красную книгу, но добавленных в новую редакцию.