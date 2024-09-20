Животные станут беззащитными в Башкирии

Posted 20 сентября, 16:42
Published 20 сентября, 16:42
Modified 20 сентября, 19:21
Updated 20 сентября, 19:21
В Башкирии увидит свет новая редакция Красной книги — списка видов живых существ, обитающих на территории Республики и находящихся на грани вымирания. Об этом сообщает Правительство региона.
Из перечня будет исключён 21 пункт. Между тем среди видов — не только восстановившие свою численность, но и исчезнувшие из Башкирии по разным причинам. Вместе с тем особый охранный статус получат 47 других видов, ранее не включённых в Красную книгу, но добавленных в новую редакцию.
Отметим, о планах властей Mkset ранее также сообщал в сентябре, когда Минприроды подготовило проект соответствующего постановления.