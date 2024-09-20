В «Единой России» обсудили инициативы по поддержке первичных организаций

Заседание провели председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности секретаря генсовета Владимир Якушев.



Дмитрий Медведев подчеркнул важность первичных организаций, отметив, что вся работа партии проходит именно в них и многое зависит от их деятельности. Он также указал, что, хотя формирование идеологии происходит в высших органах партии, её репутация зависит от работы отделений на местах.



Кроме того, Медведев добавил, что первичные организации должны не только реализовывать партийные программы и решения президента, но и бороться с недостатками.



Он напомнил, что «Единая Россия» насчитывает около 90 тысяч первичных отделений и 2,6 миллиона членов партии.



Говоря об идеальной первичке, Медведев отметил, что её задача — убедительно и честно объяснять, почему позиция партии верна. Он также подчеркнул, что представители партии должны общаться с людьми открыто, корректно и учитывать особенности политической культуры России.



Медведев поддержал предложения по учреждению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичных организаций, а также увеличению числа грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых проектов. Отдельно он выделил инициативу по поддержке семей участников СВО со стороны первичных организаций.



В завершение Владимир Якушев выразил благодарность секретарям первичек за их работу, отметив, что именно к ним обращаются люди со своими повседневными проблемами. Он подчеркнул, что разветвленная сеть и слаженная работа первичных отделений позволяют партии называться народной.



2 июля 2024 года на заседании генерального совета под председательством Дмитрия Медведева был создан совет первичных отделений, в который вошли представители всех 89 регионов страны, сообщает сайт партии ER.RU.



Эдуард Саитбаталов, секретарь первичного отделения «Эдвис» Октябрьского района Уфы, поделился своими мыслями о нынешней ситуации в стране, отметив, что она проходит через сложные испытания. По его мнению, основным условием успешного преодоления этих трудностей является единство и сплоченность граждан. Он подчеркнул важную роль первичных отделений партии, которые тесно взаимодействуют с населением, отражая его настроения, проблемы и играя роль информационного посредника.



Саитбаталов также рассказал о достижениях своей команды, особо отметив активное участие в реализации восьми федеральных и региональных партийных проектов, которые он сам курировал. Среди них были такие программы, как «Историческая память», «Новая школа» и «Реальные дела». Кроме того, он упомянул о функционирующей информационной системе управления проектной деятельностью, которая помогает значительно улучшать эффективность и качество работы по партийным проектам.



Отдельное внимание Саитбаталов уделил социальным инициативам первичного отделения. На протяжении тридцати лет оно оказывает помощь детским домам, инвалидам, детским библиотекам и образовательным учреждениям, а также детям, находящимся на лечении в больницах, ветеранам, семьям участников специальной военной операции и вынужденным переселенцам из Донецка и Луганска. Саитбаталов руководит первичным отделением с 2004 года, с момента своего вступления в партию.



Напомним, Октябрьский район Уфы, как и вся Башкирия, активно участвует в политической и общественной жизни России. Регион известен своей поддержкой социальных инициатив, включая помощь нуждающимся группам населения и реализацию федеральных проектов, направленных на развитие образования и сохранение исторической памяти.