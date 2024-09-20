Уфимец выбросил жену из окна

Posted 20 сентября, 15:35
Published 20 сентября, 15:35
Modified 20 сентября, 19:25
Updated 20 сентября, 19:25
Случился трагический инцидент в июле 2024 года. Тогда под окнами одной из уфимских многоэтажек нашли бездыханное тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. Впоследствии судмедэксперты также обнаружили множественные следы побоев.
Мужа погибшей, который в момент случившегося находился дома, задержали правоохранительные органы. Что именно произошло — ещё предстоит выяснить, сам глава семьи утверждает, что к гибели жены он отношения не имеет.
Между тем дочери участников трагической истории уверены, что смерть матери является убийством, совершённым отцом. Детям фигуранта дела и погибшей — 26 лет и 4 года. Младшая дочь утверждает, что видела всё случившееся своими глазами. Старшая — подтверждает её слова и указывает на то, что для отца поднять руку на супругу было обычным делом. Девушка надеется придать историю максимальной огласке, чтобы добиться сурового наказания для домашнего тирана.
Ранее в Уфе вынесли приговор женщине, расправившейся со своим любовником. Mkset раскрыл пугающие детали жуткой истории.