Уфимец выбросил жену из окна

Между тем дочери участников трагической истории уверены, что смерть матери является убийством, совершённым отцом. Детям фигуранта дела и погибшей — 26 лет и 4 года. Младшая дочь утверждает, что видела всё случившееся своими глазами. Старшая — подтверждает её слова и указывает на то, что для отца поднять руку на супругу было обычным делом. Девушка надеется придать историю максимальной огласке, чтобы добиться сурового наказания для домашнего тирана.