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Posted 20 сентября, 15:35

Published 20 сентября, 15:35

Modified 20 сентября, 19:25

Updated 20 сентября, 19:25

Уфимец выбросил жену из окна

Уфимец выбросил жену из окна

20 сентября 2024, 15:35
Фото: 1MI
Житель башкирской столицы жестоко расправился с женой, когда та помешала его застолью, пишут в пятницу, 20 сентября, местные Telegram-каналы.

Случился трагический инцидент в июле 2024 года. Тогда под окнами одной из уфимских многоэтажек нашли бездыханное тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. Впоследствии судмедэксперты также обнаружили множественные следы побоев.

Мужа погибшей, который в момент случившегося находился дома, задержали правоохранительные органы. Что именно произошло — ещё предстоит выяснить, сам глава семьи утверждает, что к гибели жены он отношения не имеет.

Между тем дочери участников трагической истории уверены, что смерть матери является убийством, совершённым отцом. Детям фигуранта дела и погибшей — 26 лет и 4 года. Младшая дочь утверждает, что видела всё случившееся своими глазами. Старшая — подтверждает её слова и указывает на то, что для отца поднять руку на супругу было обычным делом. Девушка надеется придать историю максимальной огласке, чтобы добиться сурового наказания для домашнего тирана.

Ранее в Уфе вынесли приговор женщине, расправившейся со своим любовником. Mkset раскрыл пугающие детали жуткой истории.

Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы
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