Тихоокеанское мусорное пятно намерены ликвидировать за 10 лет

Как передает newkhakasiya.online, это мусорное пятно настолько большое, что у него даже есть неофициальный флаг, изготовленный из пластика. Вопреки распространенному мнению, это не остров из мусора, а триллионы мелких кусочков пластика и других отходов, свободно плавающих на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.