Тихоокеанское мусорное пятно намерены ликвидировать за 10 лет

Posted 20 сентября, 08:27
Published 20 сентября, 08:27
Modified 20 сентября, 08:27
Updated 20 сентября, 08:27
Как передает newkhakasiya.online, это мусорное пятно настолько большое, что у него даже есть неофициальный флаг, изготовленный из пластика. Вопреки распространенному мнению, это не остров из мусора, а триллионы мелких кусочков пластика и других отходов, свободно плавающих на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.
Экологи уверены, что современные технологии позволят завершить проект вдвое быстрее и с меньшими затратами. Предлагается использовать плавучий двухкилометровый барьер, натянутый между двумя кораблями, передвигающимися с небольшой скоростью. Они способны очищать площадь размером с футбольное поле за пять секунд. При этом Тихоокеанское мусорное пятно в сотни миллионов раз больше футбольного поля.
Поднятые из воды отходы отправят в качестве вторсырья в производство новых товаров.