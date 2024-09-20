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Posted 20 сентября, 08:27

Published 20 сентября, 08:27

Modified 20 сентября, 08:27

Updated 20 сентября, 08:27

Тихоокеанское мусорное пятно намерены ликвидировать за 10 лет

Тихоокеанское мусорное пятно намерены ликвидировать за 10 лет

20 сентября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Тихоокеанское мусорное пятно планируют ликвидировать в рамках проекта, инициированного неправительственной организацией The Ocean Cleanup. По словам представителей компании, для полной очистки потребуется примерно 10 лет и 7,5 миллиарда долларов.

Как передает newkhakasiya.online, это мусорное пятно настолько большое, что у него даже есть неофициальный флаг, изготовленный из пластика. Вопреки распространенному мнению, это не остров из мусора, а триллионы мелких кусочков пластика и других отходов, свободно плавающих на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.

Экологи уверены, что современные технологии позволят завершить проект вдвое быстрее и с меньшими затратами. Предлагается использовать плавучий двухкилометровый барьер, натянутый между двумя кораблями, передвигающимися с небольшой скоростью. Они способны очищать площадь размером с футбольное поле за пять секунд. При этом Тихоокеанское мусорное пятно в сотни миллионов раз больше футбольного поля.

Поднятые из воды отходы отправят в качестве вторсырья в производство новых товаров.

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