Тамада-фокусник сорвал десяток свадеб в Уфе

Posted 20 сентября, 05:11
Published 20 сентября, 05:11
Modified 20 сентября, 06:08
Updated 20 сентября, 06:08
Рустам Хасанов, известный в городе шоумен, неожиданно оказался не простым ведущим. Как рассказывают молодожены, он брал с клиентов полную предоплату за свои услуги, а затем просто пропадал без вести в самый ответственный момент.
Молодожены Хайретдиновы столкнулись с этой проблемой, когда в канун своей свадьбы попытались связаться с Хасановым и выяснить детали. Но вместо ожидаемого ответа они получили лишь молчание. В итоге роль тамады пришлось взять на себя гостям вечера, что явно не входило в их планы.
— Когда мы ехали с фотосессии, стали получать сообщения из ресторана о том, что нет ди-джея, нет музыки и нет ведущего, — рассказывает Альберт Харисов.
Он и его невеста были шокированы тем, как быстро их праздник начал разваливаться на глазах.
К сожалению, это не единичный случай. Потерпевшие начали объединяться для поиска других жертв Хасанова и планируют совместные действия против него. По словам пострадавших, схема мошенничества всегда была одинаковой: сначала он просил половину суммы за услуги, а потом под благовидным предлогом требовал вторую часть.
Юристы отмечают, что в действиях Рустама Хасанова усматриваются явные признаки мошенничества. Они советуют молодоженам быть более осторожными при выборе тамады и заключать договоры на проведение мероприятий только с юридическими лицами. Хотя это может обойтись дороже, но в случае проблем шансы вернуть потерянные деньги значительно возрастут благодаря закону о защите прав потребителей.