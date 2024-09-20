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Posted 20 сентября, 05:11

Published 20 сентября, 05:11

Modified 20 сентября, 06:08

Updated 20 сентября, 06:08

Тамада-фокусник сорвал десяток свадеб в Уфе

Тамада-фокусник сорвал десяток свадеб в Уфе

20 сентября 2024, 05:11
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Свадьбы оказались под угрозой срыва из-за подозрительных исчезновений ведущего, сообщает в четверг, 19 сентября, телеканал «НТВ».

Рустам Хасанов, известный в городе шоумен, неожиданно оказался не простым ведущим. Как рассказывают молодожены, он брал с клиентов полную предоплату за свои услуги, а затем просто пропадал без вести в самый ответственный момент.

Молодожены Хайретдиновы столкнулись с этой проблемой, когда в канун своей свадьбы попытались связаться с Хасановым и выяснить детали. Но вместо ожидаемого ответа они получили лишь молчание. В итоге роль тамады пришлось взять на себя гостям вечера, что явно не входило в их планы.

— Когда мы ехали с фотосессии, стали получать сообщения из ресторана о том, что нет ди-джея, нет музыки и нет ведущего, — рассказывает Альберт Харисов.

Он и его невеста были шокированы тем, как быстро их праздник начал разваливаться на глазах.

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К сожалению, это не единичный случай. Потерпевшие начали объединяться для поиска других жертв Хасанова и планируют совместные действия против него. По словам пострадавших, схема мошенничества всегда была одинаковой: сначала он просил половину суммы за услуги, а потом под благовидным предлогом требовал вторую часть.

Юристы отмечают, что в действиях Рустама Хасанова усматриваются явные признаки мошенничества. Они советуют молодоженам быть более осторожными при выборе тамады и заключать договоры на проведение мероприятий только с юридическими лицами. Хотя это может обойтись дороже, но в случае проблем шансы вернуть потерянные деньги значительно возрастут благодаря закону о защите прав потребителей.

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