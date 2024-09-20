Тамада-фокусник сорвал десяток свадеб в Уфе

Молодожены Хайретдиновы столкнулись с этой проблемой, когда в канун своей свадьбы попытались связаться с Хасановым и выяснить детали. Но вместо ожидаемого ответа они получили лишь молчание. В итоге роль тамады пришлось взять на себя гостям вечера, что явно не входило в их планы.