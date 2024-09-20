Санатории для 3,5 тысячи работников и их семей: ОМК продолжает светлые традиции

Posted 20 сентября, 15:19
Published 20 сентября, 15:19
Modified 20 сентября, 15:22
Updated 20 сентября, 15:22
Сейчас пришло время обновить традиции семейного оздоровительного отдыха, которые были распространены на предприятиях в советский период. На самом деле, отдохнувший сотрудник может достичь большего успеха!
Группа ОМК, одна из ведущих промышленных компаний России, в этом году намерена предоставить льготные путевки более чем 3,5 тысячи своих сотрудников и их родственникам, среди которых 1800 детей. За первые три квартала 2024 года услуги по льготным путевкам уже были использованы примерно 1200 людьми.
Инвестиции в размере 140 млн рублей на эти мероприятия в ОМК рассматриваются как вклад в здоровье будущих работников. При этом для восстановления сил сотрудников компания выбирает лишь те санатории, которые отличаются высоким качеством медицинского оборудования и наличием квалифицированного персонала.
Необходимо отметить, что традиция ожидания в очередях осталась в прошлом и теперь нет необходимости ждать долгие годы для получения заветной путевки.
Генеральный директор ОМК Петр Трушин отметил, что программы оздоровления пользуются высоким спросом и компания прилагает усилия для увеличения числа сотрудников и их семей, которые могут воспользоваться льготными путевками.
Для ОМК забота о работниках и их членах их семей — это не просто следование традициям, а важный аспект, в металлургической отрасли необходимо поддерживать здоровье сотрудников.
При этом компания предлагает своим специалистам льготный проезд, компенсирует время в пути для иногородних, а также организует питание. Для них также доступны линия психологической помощи и бесплатная квалифицированная медицинская помощь в рамках программы ДМС.
Это лишь часть масштабной социальной инициативы ОМК. В тех городах, где расположены ее предприятия и проживают сотрудники, компания активно участвует в благотворительных проектах, сохраняя культурное наследие, развивая систему образования, продвигая промышленный туризм и улучшая экологическую ситуацию и городскую инфраструктуру.