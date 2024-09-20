Санатории для 3,5 тысячи работников и их семей: ОМК продолжает светлые традиции

Группа ОМК, одна из ведущих промышленных компаний России, в этом году намерена предоставить льготные путевки более чем 3,5 тысячи своих сотрудников и их родственникам, среди которых 1800 детей. За первые три квартала 2024 года услуги по льготным путевкам уже были использованы примерно 1200 людьми.