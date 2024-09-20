Иномарка сбила девочку на самокате в Уфе

Напомним, это не первый такой случай за последнее время. Так, 28-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не смог избежать аварии, когда 9-летний мальчик на самокате неожиданно пересек дорогу в неположенном месте. В результате этого инцидента водитель не успел затормозить и наехал на ребенка.