Иномарка сбила девочку на самокате в Уфе

Posted 20 сентября, 05:43
Published 20 сентября, 05:43
Modified 20 сентября, 06:05
Updated 20 сентября, 06:05
Событие развернулось около восьми часов вечера, 19 сентября, когда 64-летний водитель автомобиля «Рено Флюинс» двигаясь по дворовой территории улицы Кольцевая напротив дома №82, допустил столкновение с электросамокатом, на котором каталась 11-летняя девочка.
Девочка с переломом руки была срочно доставлена в больницу. Как стало известно, медицинская помощь была оказана вовремя, и после необходимых процедур её отпустили домой.
Сейчас Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту ДТП.
Напомним, это не первый такой случай за последнее время. Так, 28-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не смог избежать аварии, когда 9-летний мальчик на самокате неожиданно пересек дорогу в неположенном месте. В результате этого инцидента водитель не успел затормозить и наехал на ребенка.