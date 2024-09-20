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Posted 20 сентября, 05:43

Published 20 сентября, 05:43

Modified 20 сентября, 06:05

Updated 20 сентября, 06:05

Иномарка сбила девочку на самокате в Уфе

Иномарка сбила девочку на самокате в Уфе

20 сентября 2024, 05:43
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Водитель автомобиля «Рено Флюинс» не заметил юную самокатчицу и столкновение оказалось неизбежным, сообщает в пятницу, 20 сентября, Госавтоинспекция Уфы.

Событие развернулось около восьми часов вечера, 19 сентября, когда 64-летний водитель автомобиля «Рено Флюинс» двигаясь по дворовой территории улицы Кольцевая напротив дома №82, допустил столкновение с электросамокатом, на котором каталась 11-летняя девочка.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Девочка с переломом руки была срочно доставлена в больницу. Как стало известно, медицинская помощь была оказана вовремя, и после необходимых процедур её отпустили домой.

Сейчас Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту ДТП.

Напомним, это не первый такой случай за последнее время. Так, 28-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не смог избежать аварии, когда 9-летний мальчик на самокате неожиданно пересек дорогу в неположенном месте. В результате этого инцидента водитель не успел затормозить и наехал на ребенка.

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