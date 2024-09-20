Ложки и вилки сияют как новенькие: копеечные домашние рецепты

Posted 20 сентября 2024, 12:36
Published 20 сентября 2024, 12:36
Modified 25 сентября 2024, 07:25
Updated 25 сентября 2024, 07:25
Опытная домохозяйка Светлана рассказал о различных способах очистки столовых приборов, которые помогут им снова засиять. От простых домашних рецептов до профессиональных советов — все это поможет вам поддерживать идеальный порядок на кухне.
— Металлы, включая серебро и мельхиор, подвержены окислению под воздействием разных факторов, например, воздуха и влаги, что в результате вызывает появление тусклой пленки на их поверхности, — рассказала Светлана.
Ложки и вилки могут покрываться налетом из-за минеральных отложений из жесткой воды. На состояние приборов также влияют агрессивные моющие средства. Парадоксально, но больше всего подвержены воздействию внешних факторов как самые дорогие материалы (например, серебро), так и самые дешевые сплавы.
Для поддержания блеска столовых приборов важно придерживаться нескольких простых рекомендаций: регулярно полировать их, тщательно сушить после мытья и хранить в сухом месте. Эти меры помогут значительно увеличить срок службы приборов. Однако, если они уже потеряли свой первоначальный блеск, потребуется провести более глубокую очистку.
Есть несколько эффективных методов очистки столовых приборов, которые помогут вернуть им первоначальный блеск. Рассмотрим их подробнее.
Этот метод является одним из самых популярных и эффективных. Для приготовления раствора нужно взять две столовые ложки соды и растворить их в двух литрах горячей воды. Чтобы усилить свойства чистящего раствора, добавьте еще две ложки поваренной соли и одну — лимонной кислоты.
— Поместите столовые приборы в приготовленный раствор и оставьте их на 30 минут. После этого аккуратно промойте их под теплой проточной водой с помощью губки. Этот метод эффективен для восстановления блеска изделий из нержавеющей стали, мельхиора и алюминия, — рекомендует блогер.
Приготовьте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды, и нанесите ее на потускневшие участки приборов. Оставьте на 5-10 минут, затем аккуратно протрите мягкой тряпкой. Для дополнительного эффекта ополосните приборы раствором уксуса (1:3) и тщательно сполосните водой.
Идеально подходит для удаления жирных пятен. Смочите ватный диск или тряпку в спирте и аккуратно протрите поверхность приборов. Спирт не только очистит, но и придаст им блеск.
Неожиданно, но зубная паста без отбеливателя может стать отличным помощником в уходе за столовыми приборами. Нанесите немного пасты на мягкую тряпку или губку и протрите приборы круговыми движениями. После этого тщательно промойте водой и высушите мягкой тканью.
Тщательная сушка после мытья: после каждого использования обязательно промойте приборы теплой водой с мягким моющим средством. Аккуратно высушите каждый прибор с помощью мягкой полотенечной или микрофибровой ткани, чтобы избежать образования водных пятен и налета.
Правильное хранение: храните столовые приборы в сухом месте, защищенном от влаги и пыли. Используйте специальные ящики для приборов с разделителями или контейнеры с крышкой, чтобы предотвратить их царапание и сохранить форму.
Регулярная полировка: для поддержания блеска рекомендуется периодически полировать приборы мягкой, сухой тряпочкой. При необходимости можно использовать специальные средства для полировки столовых приборов, подходящие для их материала (серебро, нержавеющая сталь и т. д.).
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