Ложки и вилки сияют как новенькие: копеечные домашние рецепты

Этот метод является одним из самых популярных и эффективных. Для приготовления раствора нужно взять две столовые ложки соды и растворить их в двух литрах горячей воды. Чтобы усилить свойства чистящего раствора, добавьте еще две ложки поваренной соли и одну — лимонной кислоты.