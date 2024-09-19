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Posted 19 сентября, 03:02

Published 19 сентября, 03:02

Modified 19 сентября, 07:48

Updated 19 сентября, 07:48

Москва отмерила Башкирии ₽18,5 млн

Москва отмерила Башкирии ₽18,5 млн

19 сентября 2024, 03:02
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Башкортостан получит субсидии на аккредитацию ветеринарных лабораторий, сообщает соответствующий указ правительства РФ.

Как стало известно, во второй декаде сентября Правительство Российской Федерации приняло важное решение, касающееся поддержки ветеринарной сферы в стране. В соответствии с распоряжением № 2472-р утвердили изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Эти средства будут направлены на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями в национальной системе аккредитации.

Согласно данным, Башкортостан получит 18, 556 млн рублей в 2024 году.

— Это значительная поддержка для региона, который активно работает над улучшением качества ветеринарных услуг и повышением стандартов безопасности продуктов животноводства, — считают эксперты.

В общей сложности в список вошли 42 субъекта Российской Федерации, которые также получат финансирование для реализации мероприятий по аккредитации своих ветеринарных лабораторий. Общая сумма выделенных средств составляет 500 миллионов рублей на 2024 год.

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