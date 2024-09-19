Москва отмерила Башкирии ₽18,5 млн

Posted 19 сентября, 03:02
Published 19 сентября, 03:02
Modified 19 сентября, 07:48
Updated 19 сентября, 07:48
Как стало известно, во второй декаде сентября Правительство Российской Федерации приняло важное решение, касающееся поддержки ветеринарной сферы в стране. В соответствии с распоряжением № 2472-р утвердили изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Эти средства будут направлены на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями в национальной системе аккредитации.
Согласно данным, Башкортостан получит 18, 556 млн рублей в 2024 году.
— Это значительная поддержка для региона, который активно работает над улучшением качества ветеринарных услуг и повышением стандартов безопасности продуктов животноводства, — считают эксперты.
В общей сложности в список вошли 42 субъекта Российской Федерации, которые также получат финансирование для реализации мероприятий по аккредитации своих ветеринарных лабораторий. Общая сумма выделенных средств составляет 500 миллионов рублей на 2024 год.