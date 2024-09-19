Москва отмерила Башкирии ₽18,5 млн

Как стало известно, во второй декаде сентября Правительство Российской Федерации приняло важное решение, касающееся поддержки ветеринарной сферы в стране. В соответствии с распоряжением № 2472-р утвердили изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Эти средства будут направлены на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями в национальной системе аккредитации.