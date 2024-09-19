Купить дом в Башкирии стало дешевле

Так, в конце мая 2024 года средняя стоимость загородных домов в Республике составляла ₽5,1 млн, однако уже к концу лета этот показатель снизился до ₽4,9 млн. Таким образом, Башкортостан вошёл в тройку регионов Приволжского федерального округа, где загородные дома потеряли в цене — наравне с Удмуртией и Мордовией.