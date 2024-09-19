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Posted 19 сентября, 13:22

Published 19 сентября, 13:22

Modified 19 сентября, 14:26

Updated 19 сентября, 14:26

Купить дом в Башкирии стало дешевле

Купить дом в Башкирии стало дешевле

19 сентября 2024, 13:22
Фото: 1MI
Регион оказался в топ-3 по динамике стоимости загородной недвижимости в ПФО, сообщили Mkset в четверг, 19 сентября, в пресс-службе сервиса «Циан.Аналитика»

По информации портала, летом 2024 года на рынке сложилась двоякая ситуация. В большей части регионов стоимость домов выросла, однако в ряде регионов специалисты зафиксировали статус-кво или отрицательную динамику — в том числе, в Башкирии.

Так, в конце мая 2024 года средняя стоимость загородных домов в Республике составляла ₽5,1 млн, однако уже к концу лета этот показатель снизился до ₽4,9 млн. Таким образом, Башкортостан вошёл в тройку регионов Приволжского федерального округа, где загородные дома потеряли в цене — наравне с Удмуртией и Мордовией.

Характерный для большей части остальной России рост цен аналитики связали с подорожанием стройматериалов и дефицитом рабочей силы.

В Уфе снесут десять домов
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Напомним, ранее Mkset информировал о том, что власти башкирской столицы изъяли в нужды города десять жилых зданий, попавших ранее в программы расселения — прежним собственникам будут выданы новые квартиры, а сами здания снесут, либо реконструируют.

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