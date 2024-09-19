Купить дом в Башкирии стало дешевле

Posted 19 сентября, 13:22
Published 19 сентября, 13:22
Modified 19 сентября, 14:26
Updated 19 сентября, 14:26
По информации портала, летом 2024 года на рынке сложилась двоякая ситуация. В большей части регионов стоимость домов выросла, однако в ряде регионов специалисты зафиксировали статус-кво или отрицательную динамику — в том числе, в Башкирии.
Так, в конце мая 2024 года средняя стоимость загородных домов в Республике составляла ₽5,1 млн, однако уже к концу лета этот показатель снизился до ₽4,9 млн. Таким образом, Башкортостан вошёл в тройку регионов Приволжского федерального округа, где загородные дома потеряли в цене — наравне с Удмуртией и Мордовией.
Характерный для большей части остальной России рост цен аналитики связали с подорожанием стройматериалов и дефицитом рабочей силы.
Напомним, ранее Mkset информировал о том, что власти башкирской столицы изъяли в нужды города десять жилых зданий, попавших ранее в программы расселения — прежним собственникам будут выданы новые квартиры, а сами здания снесут, либо реконструируют.