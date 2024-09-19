Каждый для себя должен выбрать свой режим питания

Posted 19 сентября, 08:00
Published 19 сентября, 08:00
Modified 19 сентября, 08:00
Updated 19 сентября, 08:00
Она помогает девушкам в любом возрасте быть ухоженной и красивой. Татьяна позиционирует себя в качестве наставника, учит женщин в декрете зарабатывать, сидя дома, и любить себя.
«Фудблогеры в соцсетях показывают, как они готовят, делятся разными видеорецептами. А я рассказываю, приглашаю людей худеть вместе со мной. Создаю отдельный чат. У нас отдельные марафоны стройности, и мы там вместе худеем. Я учу людей питаться правильно, сбалансированно. Я против всяких жестких диет. Я против голодовки, потому что я сама люблю вкусно поесть. Я учу людей худеть вкусно, красиво и, самое главное, полезно. Поэтому я в своих соцсетях рассказываю, что я ем на завтрак, что на ужин, что бутерброд с колбасой и сыром — это не так быстро. За то же время, что ты делаешь бутерброд, можно сделать полезный салат. Я как раз и учу девочек создавать корзину. Мы прям договариваемся. Всё жестко, никакой колбасы. Мы договариваемся, что мы не покупаем ни колбасу, ничего. Поэтому, когда вы открываете свой холодильник, у вас там салат, огурчик, помидорчик», — рассказала блогер.
Татьяна Латыпова — по образованию экономист. Она начала вести свои соцсети, сидя в декрете, потому что ей было скучно. Когда она начала худеть, то стала показывать, что ест и что пьет. Позже она провела несколько марафонов. Татьяна приглашает экспертов-нутрициологов, которые рассказывают, как правильно питаться.
«Я ем пять раз в день. Мне подходит именно такой режим. Можно три раза в день питаться, но плотненько. Я так не могу, я питаюсь пять раз. У меня основной завтрак. Я обожаю завтраки, всегда утром встаю и готовлю себе вкусный, красивый завтрак. Поэтому в холодильнике обязательно должны быть яйца, это основное. Это быстро, опять же. Омлет можно приготовить в микроволновке. Просто яйца, молоко взбиваем, ставим в микроволновку, закрываем буквально на две минутки, и всё, у тебя красивый, пышный омлет. Также готовлю детям быстро утром. Потом у меня перекус. Это фрукты в первой половине дня. Потом у меня обед. Опять же важно, чтобы там был белок. Я всегда смотрю, что я ем, там обязательно должен быть белок. Для нас, девушек, белок — это что? Это красота, это подтянутая кожа, чтобы в 40 выглядеть на 25. Потом опять один перекус, и вечером легкий ужин. Вечером можно этот салат сделать, съесть, и всё, этого достаточно», — резюмировала эксперт.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке:
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