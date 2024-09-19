Каждый для себя должен выбрать свой режим питания

«Я ем пять раз в день. Мне подходит именно такой режим. Можно три раза в день питаться, но плотненько. Я так не могу, я питаюсь пять раз. У меня основной завтрак. Я обожаю завтраки, всегда утром встаю и готовлю себе вкусный, красивый завтрак. Поэтому в холодильнике обязательно должны быть яйца, это основное. Это быстро, опять же. Омлет можно приготовить в микроволновке. Просто яйца, молоко взбиваем, ставим в микроволновку, закрываем буквально на две минутки, и всё, у тебя красивый, пышный омлет. Также готовлю детям быстро утром. Потом у меня перекус. Это фрукты в первой половине дня. Потом у меня обед. Опять же важно, чтобы там был белок. Я всегда смотрю, что я ем, там обязательно должен быть белок. Для нас, девушек, белок — это что? Это красота, это подтянутая кожа, чтобы в 40 выглядеть на 25. Потом опять один перекус, и вечером легкий ужин. Вечером можно этот салат сделать, съесть, и всё, этого достаточно», — резюмировала эксперт.