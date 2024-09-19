Posted 19 сентября, 04:52
Published 19 сентября, 04:52
Modified 19 сентября, 04:52
Updated 19 сентября, 04:52
С 17 по 19 сентября в Уфе проходит XVII Форум творческой и научной интеллигенции. Этот форум, стартовавший в 2006 году, но Уфа впервые принимает у себя творческую и научную элиту. В уфимскую столицу прибыли 200 участников из стран СНГ. В день открытия, 17 сентября, состоялся бизнес-раут и концерт, который стал итогом гастрольного тура Молодежного симфонического оркестра. Остановимся подробнее на официальной части мероприятия, то есть деловом чаепитии. Кого и чем встретила Уфа?
В сообщении Правительства Башкортостана говорится о том, что в неформальной беседе за не овальным столом в Уфе с участием главного правителя Радия Хабирова гости мероприятия обсудили варианты международного гуманитарного взаимодействия — в сфере культуры и науки. Среди присутствующих были Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, а также председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС) Полад Бюльбюль оглы. Кроме того, в обсуждении принимал участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству и сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой. Это имя более знакомо нашим читателям, чем первое.
Полад Муртуза оглы Мамедов, родом из Баку, является известным советским и азербайджанским эстрадным исполнителем (лирическим тенором), композитором, педагогом, актёром, а также доктором искусствоведения и профессором. В интервью с представителями СМИ Полад Бюльбюль оглы подчеркнул уединённый характер Форума в Уфе, отметив, что мероприятие в Башкирии сосредоточилось на визитах делегаций из постсоветских стран. В эти дни в Уфе присутствуют группы из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана. Они вместе обсудят вопросы и возможности творческой и научной коммуникации.
Михаил Швыдкой, бывший министр культуры России, объяснил выбор Уфы как места проведения Форума. Он, как и Радий Хабиров, считает, что Башкирия — это пример мирного сосуществования различных национальностей и богатого взаимопроникновения культур и языков. Именно мир, по мнению участников встречи, сейчас остро необходим всему человечеству. Форум в Уфе должен помочь продолжателям традиций культурного и научного взаимодействия в странах СНГ перенести эту практику своим более юным коллегам.
Подробнее остановимся на том, чем Уфа угощает богему науки и сцены стран СНГ. Итак, на кофе-брейке XVII Форума творческой и научной интеллигенции можно заметить исключительно безалкогольные напитки. На столах можно заметить минеральную воду, чайные пары посуды. Из угощений — ягоды, ассорти орехов, мини-бэлэши, чак-чак, оладья, блины, рахат-лукум, пирожки, соусы к сладким блюдам. Гости Форума были одеты в деловом стиле, но с элементами национального колорита.
В первую половину четверга, 19 сентября, продолжат свою работу площадки панельных дискуссий. Закрытие Форума и принятие итоговой резолюции запланировано на 14:00.