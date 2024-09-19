С 17 по 19 сентября в Уфе проходит XVII Форум творческой и научной интеллигенции. Этот форум, стартовавший в 2006 году, но Уфа впервые принимает у себя творческую и научную элиту. В уфимскую столицу прибыли 200 участников из стран СНГ. В день открытия, 17 сентября, состоялся бизнес-раут и концерт, который стал итогом гастрольного тура Молодежного симфонического оркестра. Остановимся подробнее на официальной части мероприятия, то есть деловом чаепитии. Кого и чем встретила Уфа?



В сообщении Правительства Башкортостана говорится о том, что в неформальной беседе за не овальным столом в Уфе с участием главного правителя Радия Хабирова гости мероприятия обсудили варианты международного гуманитарного взаимодействия — в сфере культуры и науки. Среди присутствующих были Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, а также председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС) Полад Бюльбюль оглы. Кроме того, в обсуждении принимал участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству и сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой. Это имя более знакомо нашим читателям, чем первое.



