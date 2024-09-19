mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 09:12

Published 19 сентября, 09:12

Modified 19 сентября, 09:14

Updated 19 сентября, 09:14

Как тебе такое, Илон Маск?

Как тебе такое, Илон Маск?

19 сентября 2024, 09:12
Фото: bloomberg.com
Когда в России появится космический интернет, похожий на Starlink Илона Маска — рассказывают «Новые Известия».

С 2020 года «Бюро 1440», входящее в состав «ИКС Холдинг» Алишера Усманова, активно занимается разработкой собственного спутникового интернета. На днях была озвучена первичная оценка затрат, необходимых для реализации проекта до 2030 года, составившая 445 миллиардов рублей. Из этой суммы 116 миллиардов рублей, что составляет 25%, будет предоставлено государственными органами.

Инициатива «Бюро 1440» во многом напоминает проект Starlink от Илона Маска: запланировано развертывание большого количества спутников на относительно низкой орбите, что позволит создать почти равномерное покрытие сети по всему миру.

Это жизнеспособный проект или очередной «Ё-мобиль» — ответ в свежем материале «Новых Известий».

Читайте также:
Парень заплатил за свидание почти ₽40 000Башкирия должна казне почти ₽7 млрдВзлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Курск#Курская область#Илон Маск#Starlink#Космический интернет#Спутниковый интернет#Алишер Усманов
Подпишитесь
Популярное