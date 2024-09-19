Как тебе такое, Илон Маск?

Posted 19 сентября, 09:12
Published 19 сентября, 09:12
Modified 19 сентября, 09:14
Updated 19 сентября, 09:14
С 2020 года «Бюро 1440», входящее в состав «ИКС Холдинг» Алишера Усманова, активно занимается разработкой собственного спутникового интернета. На днях была озвучена первичная оценка затрат, необходимых для реализации проекта до 2030 года, составившая 445 миллиардов рублей. Из этой суммы 116 миллиардов рублей, что составляет 25%, будет предоставлено государственными органами.
Инициатива «Бюро 1440» во многом напоминает проект Starlink от Илона Маска: запланировано развертывание большого количества спутников на относительно низкой орбите, что позволит создать почти равномерное покрытие сети по всему миру.
Это жизнеспособный проект или очередной «Ё-мобиль» — ответ в свежем материале «Новых Известий».