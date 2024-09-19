Как тебе такое, Илон Маск?

С 2020 года «Бюро 1440», входящее в состав «ИКС Холдинг» Алишера Усманова, активно занимается разработкой собственного спутникового интернета. На днях была озвучена первичная оценка затрат, необходимых для реализации проекта до 2030 года, составившая 445 миллиардов рублей. Из этой суммы 116 миллиардов рублей, что составляет 25%, будет предоставлено государственными органами.