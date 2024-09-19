Ипотека от 2,5% годовых и выгода до 822 000 рублей на квартиры в ЖК «Сапфир»

• ИТ ипотека от 2,49%. Воспользоваться этой программой могут сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, у которых есть льготы по уплате страховых взносов за предыдущий год. При этом требований к образованию и должности заемщика нет. ИТ-ипотеку может взять не только программист, но и дизайнер, бухгалтер, маркетолог, копирайтер или сотрудник службы безопасности с подходящей зарплатой. Напомним, что с августа месяца были введены поправки в условия программы и теперь заемщик обязан трудиться в ИТ-компании на протяжении всего срока ипотеки. Если же вы решили поменять работу, то чтобы сохранить льготную ставку вы должны в течение 12 месяцев официально устроится на работу в другую аккредитованную ИТ-компанию. Если вы не успеете, то ставка будет повышена до базовой на момент увольнения, но не больше, чем ключевая ставка на момент подписания кредитного договора + проценты в зависимости от условий. Максимальная сумма кредита до 9 000 000 рублей.