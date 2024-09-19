Ипотека от 2,5% годовых и выгода до 822 000 рублей на квартиры в ЖК «Сапфир»

Posted 19 сентября, 12:08
Published 19 сентября, 12:08
Modified 19 сентября, 12:10
Updated 19 сентября, 12:10
Ответ прост воспользуйтесь уникальным предложением от ГК «Жилой Квартал»! Застройщик разработал специальные предложения для покупки квартиры в современном жилом комплексе «Сапфир», который возводится в центре нашей столицы, на пересечении улиц Комсомольская и Бессонова, рядом с ТЦ «Мир». Приобрести жильё в новостройке можно по субсидированным процентным ставкам на базовую, семейную и ИТ ипотеку, а также получить хорошую скидку.
— Несмотря на то, что ставки по базовой ипотеке сейчас начинаются от 21% годовых, у уфимцев по-прежнему сохраняется возможность купить жилье на выгодных условиях. Только по 30 сентября 2024 года вы можете купить квартиру в комфортабельном ЖК «Сапфир» по сниженной ипотечной ставке от 2,49% годовых с дополнительной выгодой до 822 000 рублей. Важно отметить, что наши клиенты могут получить сниженные ставки без удорожания стоимости квартиры и комиссий банка! — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Пожуй, на сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений:
• ИТ ипотека от 2,49%. Воспользоваться этой программой могут сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, у которых есть льготы по уплате страховых взносов за предыдущий год. При этом требований к образованию и должности заемщика нет. ИТ-ипотеку может взять не только программист, но и дизайнер, бухгалтер, маркетолог, копирайтер или сотрудник службы безопасности с подходящей зарплатой. Напомним, что с августа месяца были введены поправки в условия программы и теперь заемщик обязан трудиться в ИТ-компании на протяжении всего срока ипотеки. Если же вы решили поменять работу, то чтобы сохранить льготную ставку вы должны в течение 12 месяцев официально устроится на работу в другую аккредитованную ИТ-компанию. Если вы не успеете, то ставка будет повышена до базовой на момент увольнения, но не больше, чем ключевая ставка на момент подписания кредитного договора + проценты в зависимости от условий. Максимальная сумма кредита до 9 000 000 рублей.
• Семейная ипотека от 2,5%. Этот вариант доступен тем покупателям, у которых есть ребенок в возрасте до шести лет или двое детей в возрасте до 18 лет. Максимальная сумма кредита до 6 000 000 рублей.
• Стандартная ипотека от 8,9%. Этой программой может воспользоваться любой гражданин РФ, не зависимо от места работы и семейного положения.
Льготные ставки действуют от 6 до 12 месяцев в зависимости от выбранной вами программы, а подать заявку вы можете, не выходя из дома по ссылке. Ипотечный брокер ГК «Жилой Квартал» поможет не только подобрать оптимальные условия ипотечного кредитования, но и правильно заполнить анкету онлайн и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение столь выгодных ставок.
Напомним, что ЖК «Сапфир» — это современный жилой комплекс комфорт-класса, где продумана каждая деталь.
— Уже 23 года ГК «Жилой Квартал» успешно возводит, как многоквартирные жилые комплексы в пригороде, так и комфортабельные коттеджные посёлки, в которых на сегодняшний день счастливо живут более 50 000 человек. И дебютируя в городской застройке, мы вложили весь свой опыт для создания особенного и по-настоящему комфортного для жизни ЖК «Сапфир». Он будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами. Для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением, колясочные и велосипедные, эргономичные планировочные решения и специальные корзины для кондиционеров, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Одной из ключевых отличительных характеристик ЖК является квартираграфия — это единственный ЖК в Уфе, где нет ни одной малометражной студии. По словам застройщика, такое решение повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. А это значит, что легко можно будет договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.
— Проектируя ЖК «Сапфир», мы решили уйти от тренда современной застройки — сокращение квадратных метров, и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Там предусмотрено всего 7-9 квартир на этаже самая маленькая из которых имеет площадь 36 кв. метров. — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Ещё одна характеристика, которую хочется подчеркнуть — прекрасные видовые характеристики. В ЖК «Сапфир» каждый найдёт вид, который ему больше по душе. Тем, кто работает удалённо или у кого в семье есть школьники, подойдут квартиры с окнами на восток и юго-восток с видом на лесопарковый массив. Так как вид на зелёные насаждения успокаивает и тонизирует, и именно это сочетание стимулирует работоспособность.
А тем, кто хочет построить карьеру, лучше выбрать квартиры с окнами на север, юг и запад с видом на город. Ведь урбанистические пейзажи и бесконечное «движение» за окнами мотивирует на постановку и достижение новых целей. Так как такие панорамы наполняют энергией и позволяют чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавляют романтики в повседневную жизнь.
— Мы разместили дом на участке таким образом, чтобы большинство квартир не только имели видовые характеристики, но и запроектировали увеличенные окна, благодаря которым в вашем доме всегда будет светло и уютно. Ведь именно пространство и свет психологи называют базовыми элементами психологического комфорта. — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Ну и конечно, важно отметить, подход застройщика к созданию комфортной, а главное безопасной территории для повседневного отдыха жителей. Двор в ЖК «Сапфир» — это не просто участок, прилегающий к дому, а многофункциональное пространство, где все жильцы не зависимо от возраста и темперамента смогут найти занятие по душе. И особенно интересно будет детям.
— Мы придерживаемся философии гармоничного развития детей. И понимая, насколько важно наполнение игровой зоны для развития полезных навыков и формирования личности ребёнка, предусмотрели всё: горки и лесенки, самые разные туннели, качалки, лазалки и домики. Функциональный детский городок будет разделён на возрастные зоны, где малыши смогут весело проводить время в песочнице, а дети постарше смогут попрыгать на батуте, весело скатываться с горок и качаться на качелях так, чтобы захватывало дух! — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
На текущий момент, ЖК «Сапфир» уже полностью возведён, активно ведутся работы по кирпичной кладке, обустройству кровли и монтажу окон. А ввод дома в эксплуатацию назначен на 1 квартал 2025 года.
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.