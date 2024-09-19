Губерниев прокомментировал высказывания Дзюбы о сборной России

Он отметил, что Дзюба испытывает зависть и обиду, чего не нужно делать. Вместо этого нужно демонстрировать свое мастерство, чтобы вернуться в сборную. Губерниев пояснил, что, по сути, сам футболист обижает себя своими словами: как, мол, такого великого спортсмена не берут в команду.