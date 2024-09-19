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Posted 19 сентября, 08:46

Published 19 сентября, 08:46

Modified 19 сентября, 08:48

Updated 19 сентября, 08:48

Губерниев прокомментировал высказывания Дзюбы о сборной России

Губерниев прокомментировал высказывания Дзюбы о сборной России

19 сентября 2024, 08:46
Фото: 1MI
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на провокационное высказывание Артёма Дзюбы о сборной России.

Как сообщает newkhakasiya.online, Артём Дзюба недавно заявил, что, даже будучи нетрезвым, может выйти на поле за сборную России. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который питает сильную страсть к футболу, не смог не прокомментировать это скандальное заявление.

Он отметил, что Дзюба испытывает зависть и обиду, чего не нужно делать. Вместо этого нужно демонстрировать свое мастерство, чтобы вернуться в сборную. Губерниев пояснил, что, по сути, сам футболист обижает себя своими словами: как, мол, такого великого спортсмена не берут в команду.

Кроме того, Губерниев добавил, что это всего лишь его внутренние комплексы, и призвал спортсмена сосредоточиться на игре, а не на своих обидах.

Стоит отметить, что Дзюба выступал за сборную России в течение десяти лет с 2011 года и стал для многих болельщиков настоящей легендой. Недавно он подписал контракт с футбольным клубом «Акрон» из Тольятти.

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