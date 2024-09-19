Глава РЭО обсудил с губернатором Приморья строительство инфраструктуры в регионе

Posted 19 сентября, 11:49
Published 19 сентября, 11:49
Modified 19 сентября, 11:49
Updated 19 сентября, 11:49
Денис Буцаев рассказал, что в Приморском крае реализуются несколько проектов по созданию объектов обращения с ТКО. РЭО вместе с региональными властями создаст проектные компании для их реализации. Он добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос изысканий на земельных участках. Их проведут в течение текущего месяца за счет краевого бюджета. Гендиректор РЭО выделил тот факт, что строительство новых объектов позволит Приморью достичь показателей национального проекта «Экология». Об этом пишет vostokmedia.com
В РЭО также сообщили, что проектно-сметная документация на данные объекты будет сделана уже в следующем году. Данные проекты реализуются на основе концессионных соглашений, а их совокупная стоимость составляет 17,8 миллиарда рублей. Объекты способны обрабатывать 519 тонн отходов в год.
Губернатор Приморья отметил, что удалось определиться с развитием сферы утилизации отходов в регионе. По его словам, за последние годы в ней накопились определенные проблемы, например недостаток контейнеров и муниципальной техники, которая не справляется с вывозом отходов. В рамках рабочего совещания были приняты соответствующие решения по данным вопросам, а средства на их реализацию будут заложены в краевой бюджет 2025 года. РЭО поможет Приморью с покупкой мусоросортировочных и перегрузочных станций. Кожемяко подчеркнул, что работа в данном направлении и поддержка российского правительства в вопросе лизинга техники позволит навести порядок в отрасли обращения с отходами.