Глава РЭО обсудил с губернатором Приморья строительство инфраструктуры в регионе

Губернатор Приморья отметил, что удалось определиться с развитием сферы утилизации отходов в регионе. По его словам, за последние годы в ней накопились определенные проблемы, например недостаток контейнеров и муниципальной техники, которая не справляется с вывозом отходов. В рамках рабочего совещания были приняты соответствующие решения по данным вопросам, а средства на их реализацию будут заложены в краевой бюджет 2025 года. РЭО поможет Приморью с покупкой мусоросортировочных и перегрузочных станций. Кожемяко подчеркнул, что работа в данном направлении и поддержка российского правительства в вопросе лизинга техники позволит навести порядок в отрасли обращения с отходами.