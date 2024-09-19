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Posted 19 сентября, 16:02

Published 19 сентября, 16:02

Modified 19 сентября, 16:02

Updated 19 сентября, 16:02

Для клиентов ВТБ появилась возможность верификации профиля на «Авито»

Для клиентов ВТБ появилась возможность верификации профиля на «Авито»

19 сентября 2024, 16:02
Фото: 1MI
Клиенты ВТБ теперь могут подтвердить свой профиль на «Авито» с помощью ВТБ ID, после чего пользователи получат бейдж «Документы проверены». Это положительно влияет на репутацию аккаунта, повышая доверие других клиентов площадки.

По данным аналитиков «Авито», каждый пятый продавец после получения бейджа о верификации отмечает рост внимания к свои объявлениям.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов сказал, что новый способ подтверждения профиля для клиентов банка стал полноценной заменой верификации по паспорту и другим документам, удостоверяющим личность. Он заявил, что ВТБ обеспечит высокую степень защиты банковской тайны.

В целом ежедневно верификацию по ID на «Авито» проходит более 26 тысяч пользователей, это на четверть больше, чем год назад.

Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито, сказал, что ID-верификация — это один из самых оперативных способов проверки подлинности аккаунта. По его словам, подключение ВТБ ID к «Авито» стало логичным шагом, который поможет упростить прохождение верификации многим продавцам платформы.

Подключить верификацию по ВТБ ID на «Авито» можно в разделе «Управление профилем» — «Подтверждение данных».

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