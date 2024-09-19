Для клиентов ВТБ появилась возможность верификации профиля на «Авито»

Posted 19 сентября, 16:02
Published 19 сентября, 16:02
Modified 19 сентября, 16:02
Updated 19 сентября, 16:02
По данным аналитиков «Авито», каждый пятый продавец после получения бейджа о верификации отмечает рост внимания к свои объявлениям.
Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов сказал, что новый способ подтверждения профиля для клиентов банка стал полноценной заменой верификации по паспорту и другим документам, удостоверяющим личность. Он заявил, что ВТБ обеспечит высокую степень защиты банковской тайны.
В целом ежедневно верификацию по ID на «Авито» проходит более 26 тысяч пользователей, это на четверть больше, чем год назад.
Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито, сказал, что ID-верификация — это один из самых оперативных способов проверки подлинности аккаунта. По его словам, подключение ВТБ ID к «Авито» стало логичным шагом, который поможет упростить прохождение верификации многим продавцам платформы.
Подключить верификацию по ВТБ ID на «Авито» можно в разделе «Управление профилем» — «Подтверждение данных».